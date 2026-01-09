Зверство: От октомври до декември 72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете – обвиниха го
©
В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от м. октомври 2025 г. до 23.12.2025 г. той е извършвал блудствени действия с малолетно дете.
Престъпното деяние е осъществено чрез употреба на сила и използване на положение на зависимост.
Производството е стартирало с разпит на свидетели, извършени са оглед, претърсване и изземване.
Пострадалата - 10-годишното момиче - е разпитана в специално обособено помещение "Синя стая“.
С постановление на прокурор обвиняемият Т.К. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.
Още от категорията
/
Сърбин от групата "Розовите пантери", участвал в обир на бижута и часовници за почти милиард евро в Гърция, е арестуван у нас
06.01
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че е на изчезнал гръцки командир на пожарна
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.