"еЗдраве" на 42 локации през тази седмицата, част от които - села

© НЗИС Кампанията на Министерството на здравеопазването за популяризиране на мобилното приложение "еЗдраве" продължава с пълна сила. От 18 до 24 август мобилни екипи ще бъдат разположени на общо 42 локации в страната – 33 града и 9 села, за да окажат съдействие при активиране на приложението, което осигурява бърз и лесен достъп до личното електронно здравно досие, съобщиха от Здравното министерство.



Сред акцентите в програмата тази седмица са морските и курортни дестинации Шабла и Албена, където туристи и местни жители ще могат да се включат в инициативата. Сред спирките са още Минерални бани в Хасковско, Банкя в София, Селиминово и Гавраилово в Сливенско, както и централни локации в Бургас, Несебър и Поморие.



Карта с графика на мобилните екипи ще намерите на сайта на Министерството на здравеопазването ТУК. Приложението еЗдраве дава възможност за лесен контрол на достъпа до здравната си информация – по всяко време, от всяко място.