ЗАРЕЖДАНЕ...
10 000 лева за билет за Тони Стораро
©
Според обявената информация, за най-близките до сцената места са пуснати VIP пропуски на стойност 10 000 лева! Да, правилно прочетохте — десет бона за да чуеш "За едната любов" на живо и евентуално да ти намигне Човекът Глас!
Реакциите в социалните мрежи не закъсняха:
"Това не е концерт, това е инвестиция!"
"За тези пари искам Тони лично да ми пее в хола!"
"Риана и Бионсе нямат такива билети, но Тони Стораро може!"
В TikTok и Facebook фенове се надпреварват да правят шеги и мемета, като някои дори предлагат да вземат заем, за да присъстват на "най-луксозния чалга концерт в историята".
Организаторите уверяват, че високите цени са само за "ексклузивни пакети" – с вечеря, лична среща с певеца и луксозен достъп. Останалите билети, разбира се, са значително по-достъпни.
Юбилеят обещава да бъде зрелище – с много гости, специални ефекти и, разбира се, Тони в най-добрата си форма, пише "България Днес".
Едно е сигурно: дали ще отидеш или не, всички ще говорят за концерта за 10 бона!
Още по темата
/
Стягат сватба
16:05
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
15:58
Красавица си сложи скули
14:54
Още от категорията
/
Опасно е да ядем банани?
18.10
Ана-Шермин: Аз не чистя
17.10
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина бившият депутат и журналист Магдалена Ташева
17:16 / 19.10.2025
Модните тенденции при палтата, които ще царуват през 2025 г.
14:44 / 19.10.2025
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
14:21 / 19.10.2025
Къде живеят най-много милиардери?
13:34 / 19.10.2025
Червеният лак продължава да бъде най-популярният нюанс в маникюра...
13:10 / 19.10.2025
Актуални теми
милковив
преди 30 мин.
Не е луд, който изяжда баницата... Със сигурност ще се намерят сноби, които ще ги дадат, само за да демонстрират положение. Иначе тоя чалгар, ако реши да дойде да ми пее вкъщи, ще го изритам с всичка сила. Ама това вече е въпрос на култура!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.