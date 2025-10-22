Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Есента е сезонът на топлите цветове, уюта и... тиквата! Освен вкусна и ароматна, тя е и магически еликсир на красотата.

Тиквата е богата на антиоксиданти, витамини А и С, цинк, плодови ензими и алфа-хидрокси киселини – съставки, които изглаждат, озаряват и подхранват кожата.

Ако след любимата крем супа или печена тиква ви остане малко пюре – не го изхвърляйте. Превърнете го в натурална козметика и си подарете няколко специални минути грижа за себе си, пише Tialoto.bg.

10 лесни идеи за грижа за кожата с тиква

1. Захарен скраб за тяло

½ чаша тиквено пюре

½ чаша зехтин

1 чаша захар

Смесете съставките до гъста паста. Под душа нанесете върху влажна кожа, масажирайте с кръгови движения и изплакнете.

А резултатът – мека, обновена и копринена кожа.

2. Подхранващо масло за тяло

½ чаша тиквено пюре

½ чаша кокосово масло

Нанесете сместа върху тялото под душа, оставете да подейства 2–3 минути и изплакнете.

Кожата остава хидратирана, еластична и ухаеща на есен.

3. Универсална маска за лице

1 чаша тиквено пюре

2 с. л. кафява захар

1 с. л. мед

½ чаша кисело мляко

Нанесете върху лицето, оставете за 10 минути и изплакнете с хладка вода.

Тази маска нежно ексфолира кожата и спомага за изравняване на тена.

Есенен уют и топлина – Най-вкусните рецепти с кестени, които да направите още днес:

4. Маска за мазна кожа

¼ чаша тиквено пюре

1 с. л. ябълков оцет

1 яйце

Разбъркайте добре, нанесете и оставете за 15–20 минути. Изплакнете добре с хладка вода.

Кожата ви ще бъде свежа и балансирана, без прекомерно омазняване.

5. Маска за суха кожа

¼ чаша тиквено пюре

1 ч. л. зехтин

1 ч. л. мед

1 яйце

Оставете маската върху лицето за 20 минути, след което изплакнете.

Тази комбинация дълбоко подхранва и омекотява сухата кожа.

6. Балсам и скраб за устни

¼ ч. л. тиквено пюре

¼ ч. л. кокосово масло

½ ч. л. фина захар

Втрийте внимателно в устните, масажирайте и отмийте.

Устните стават гладки, сочни и подхранени.

7. Маска за коса за блясък

1 чаша тиквено пюре

½ чаша кисело мляко

1 с. л. мед

Нанесете по дължината на косата и скалпа, покрийте с шапка за баня и оставете за 20–30 минути.

Измийте както обикновено – косата става мека и блестяща.

8. Подхранваща маска за стъпала

½ чаша тиквено пюре

1 яйце

1 ч. л. мед

Нанесете сместа върху краката, увийте ги с фолио или сложете стари чорапи. След 15 минути изплакнете и подсушете.

9. Солен скраб за крака

½ чаша тиквено пюре

2 с. л. зехтин

½ чаша морска сол

Втрийте сместа в краката, като наблегнете на петите и сухите зони.

Изплакнете и се насладете на усещането за обновена кожа.

10. Масло за възстановяване на ръцете

¼ чаша тиквено пюре

1 ч. л. бадемово масло или зехтин

1 ч. л. мед

Масажирайте сместа в ръцете си и изплакнете след няколко минути. Ръцете остават гладки и подхранени.