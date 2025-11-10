10 ноември 1989 г.- Падането на един режим и раждането на демокрацията
©
Решението поставя начало на края на еднопартийната система и открива пътя към демократичните промени в страната. Събитието бележи символичния край на епохата на социализма в България и началото на трудния преход към демокрация и пазарна икономика.
Свалянето на Живков става на фона на дълбоки промени в Източна Европа. Вълната на демократични движения, започнала с реформите на Михаил Горбачов в Съветския съюз и продължила с падането на Берлинската стена, достига и до България. Натискът за промяна идва както отвътре – от интелигенцията, нововъзникващите неформални организации и самото партийно ръководство, така и отвън – от международната обстановка и промените в социалистическия лагер.
Днес, повече от три десетилетия по-късно, 10 ноември се възприема като повратна дата – моментът, в който България поема по пътя на демокрацията, с всички трудности, надежди и противоречия, които този преход носи.
Още от категорията
/
Пилот: Хората, които се страхуват от летене, често се опитват да си върнат усещането за контрол, като търсят повече информация
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
7 развенчани мита за шофирането
22:21 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
20:05 / 09.11.2025
Инфаркт и инсулт: Каква е разликата и какво да правим в първите м...
17:00 / 09.11.2025
Тодор Славков е разпределил цялото си богатство малко преди смърт...
12:24 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
12:24 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
11:06 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.