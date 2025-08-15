Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
13 забравени болести, които все още са сред нас
Автор: ИА Фокус 17:24Коментари (0)21
©
Въпреки че звучат като глави от учебник по история, някои болести от миналото все още съществуват, дори в развитите страни и въпреки напредъка в медицината, някои вируси, бактерии и инфекции се появяват отново или стават по-устойчиви на лечение. По-долу ще разгледаме болести, които някога са били смъртоносни, но днес ни напомнят, че предпазливостта никога не е лошо нещо.

1. Чума

Въпреки че е свързана с Тъмните векове, чумата все още се среща и днес – случаи са регистрирани в Ню Мексико, Калифорния и Колорадо. Тя се предава от гризачи като катерици и мишки, както и от бълхи , които живеят върху тях. Ранното лечение с антибиотици е животоспасяващо, но без навременна терапия може да бъде фатално.

2. Туберкулоза

Смъртността от туберкулоза е наполовина в сравнение с 90-те години на миналия век, но тя все още е едно от водещите инфекциозни заболявания в света .

Ситуацията се усложнява допълнително от щамовете, резистентни на антибиотици, поради което учените търсят нови решения за лечение.

 

През 2023 г. в Хърватия са регистрирани 266 нови случая, което е увеличение в сравнение с предходни години. Наблюдава се и увеличение на броя на пациентите с лекарствено-резистентна туберкулоза.

3. Сифилис и хламидия

Полово предаваните болести като сифилис и хламидия стават все по-трудни за лечение, тъй като бактериите стават резистентни към антибиотици. Въпреки че сифилисът беше почти изкоренен, днес той отново се разпространява. Използването на презервативи значително намалява риска.

В периода 2019-2022 г. в Хърватия са регистрирани общо 184 случая на сифилис , като най-голям брой случаи е през 2022 г. (56 случая).

В Хърватия годишно се регистрират между 600 и 800 нови случая на хламидийна инфекция. Разпространението сред сексуално активните хора варира от 4 до 16%, в зависимост от района.

4. Скарлатина

Скарлатината се завръща, защото бактериите, които я причиняват, са се променили и са по-слабо чувствителни към антибиотици . Най-често засяга деца на възраст от 5 до 15 години, с характерен червен, подобен на шкурка обрив. Ако не се лекува, може да доведе до сърдечни или бъбречни проблеми .

В Хърватия се регистрират средно около 1300 случая на скарлатина годишно . В периода от 1 септември 2022 г. до 13 февруари 2023 г. са регистрирани 1289 случая, предимно сред деца.

5. Морбили

През 2022 г. в Съединените щати е имало 121 огнища на морбили, като най-голям брой случаи е през 2019 г. Неваксинираните са най-застрашени. Обривът първо се появява по лицето и се разпространява по цялото тяло, а усложненията могат да бъдат сериозни, от пневмония до подуване на мозъка .

Към началото на юни 2024 г. в Хърватия са регистрирани 18 случая на морбили, от които над 55% са внесени, което означава, че пациентите са били заразени извън страната.

6. Заушка

Въпреки че има ваксина, паротитът понякога се среща в групи като студентски общежития. Симптомите включват болка и подуване на челюстта , а в редки случаи може да причини възпаление на мозъка, яйчниците или тестисите .

Броят на случаите на паротит в Хърватия е варирал през годините, от 229 случая през 2012 г. до 6366 случая през 2016 г.

7. Коклюш

Известен още като коклюш, той причинява силни пристъпи на кашлица, последвани от характерен " хриптящ “ звук при вдишване. Най-опасен е за кърмачетата, а през 2012 г. в САЩ е регистриран най-висок брой случаи от 1955 г. насам .

От 1 януари 2023 г. до 5 април 2024 г. в Хърватия са регистрирани 6381 случая на магарешка кашлица , което е най-високият брой случаи от 1960 г. насам.

8. Легионерска болест

Тази бактериална белодробна инфекция става все по-често срещана и се появява от замърсени водни системи (душове, климатици). Симптомите наподобяват грип , но бързо преминават в пневмония. Възрастните хора са особено изложени на риск. Миналата година двама пациенти починаха от това заболяване в Хърватия.

9. Проказа (болест на Хансен)

Проказата все още съществува – около 250 000 случая се регистрират в световен мащаб всяка година. Бактериите атакуват нервите, което може да доведе до загуба на чувствителност в ръцете и краката . Трудно се предава, но е лесно лечимо, ако се разпознае навреме. За щастие, през последните десетилетия в Хърватия не са регистрирани случаи на проказа, пише Kreni Zdravo.

10. Детска парализа ( полиомиелит )

Въпреки че е ликвидиран в много страни , той все още съществува в части от света, където ваксинацията не е широко достъпна . Вирусът атакува нервната система и може да причини трайна парализа или дори смърт .

Последният случай на полиомиелит в Хърватия е регистриран през 1989 г., а преди въвеждането на ваксинацията е имало над 500 случая на паралитичната форма на заболяването годишно.

11. Подагра

Често свързвана с богатите през Средновековието, подаграта става все по-често срещана днес поради наднорменото телесно тегло . Обикновено започва с внезапна болка в палеца на крака и може да засегне и коленете или лактите .

12. Рахит

Причинен от дефицит на витамин D , рахитът води до омекване на костите при децата . Увеличението на случаите е свързано с липса на слънчева светлина и изключително кърмене без добавки с витамин D. Децата с тъмна кожа са особено изложени на риск, защото се нуждаят от повече слънчева светлина, за да произвеждат витамин D.

13. Скорбут

Въпреки че звучи като болест на моряците от 18-ти век, скорбутът все още се среща днес при хора, които не ядат достатъчно плодове и зеленчуци – особено възрастни хора, алкохолици и мъже, които живеят сами.

Лесно се лекува с витамин C , но ако не се разпознае навреме, може да причини сериозни проблеми като загуба на зъби и кървене на венците . Въпреки че точният брой на случаите не е оповестен публично, професионалните списания и клиничната практика показват, че скорбутът не е изкоренен дори в развитите страни.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: