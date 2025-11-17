1300 лева за Даниела Рупецова за две вечери
Даниела победи, само че Елвиса беше крайно разочарован впоследствие, което доведе до паметното гостуване на двамата в предаването "Преди обед".
На семинара Даниела нямало да преподава как жените да задържат мъжете си и как да ги впечатляват. Нямало и да убеждава клиентките си защо да се целят в успешни мъже. Вече го била описала в книгите си. "Сега ще разберем КАК. С реални примери. С болезнени истини. С неща, които никой друг няма да ви каже", обявява Даниела.
Любопитното е, че събитието, което ще се проведе на 13 декември в столицата, щяло да продължи 4 часа, като първият час е отделен за настаняване, снимки и welcome коктейл. Семинарът на Даниела щял да продължи 2 часа, а последният час е отделен за отворена дискусия с въпроси и отговори.
"ВИП билетите включват най-хубавите места в залата плюс вино и напитки. Две нощувки с мен в луксозни планински вили, за уикенд, който ще е удобен за всички и ще уточним допълнително. 1 месец онлайн, 100% честен и болезнен персонален support, за да се научите да комуникирате правилно и деликатно нуждите си", рекламира Рупецова събитието си. Не се разбра само какво ще правят във въпросния уикенд в луксозна планинска вила. Вероятно ще се отдават на разговори по посочените теми.
Стандартният билет за събитието на Рупецова струва 313 лева и включва, освен достъп, една седмица персонален и отново честен support. Цените на билетите, съвсем очаквано, се превърнаха в тема в социалните мрежи, както и предложението на Рупецова за уикенд с нея във вила. Коментира се също слуха, че залата, която е избрала за събитието, не е предвидена за многобройна публика. Така че било неясно защо настаняването ще отнеме цял час.
/
/
