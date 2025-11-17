15 години от техния невероятен годеж
Изявлението им бе последвано от първото им съвместно интервю – любопитно с факта, че и до днес остава най-дългото, давано някога от тях. Интервюто, което хвърля интимен поглед към началото на връзката на кралските особи, бе излъчено в деня на самия годеж.
За случая Кейт бе облякла прочутата си тъмносиня рокля на модната марка Issa — ансамбълът, който постави началото на "ефекта Кейт“.
В интервюто принц Уилям споделя къде и как е направил предложението на своята избраница. Двамата са били на почивка в Кения - и въпреки че от известно време обсъждали възможността за годеж, Кейт все пак била изненадана, когато настъпил големият момент.
"Нужно е да намериш малко смелост и мотивация, за да направиш подобна важна стъпка. Планирах го, а после просто почувствах, че Африка е точното място. Беше красиво и романтично“, казва Уилям.
Осемнайсеткаратовият сапфирен пръстен на Кейт сам по себе си се превъръща във водеща новина. Бъдещата принцеса на Уелс показа бижуто, което някога е принадлежало на покойната майка на принц Уилям - принцеса Даяна. Нещо, което му придава още по-голяма стойност.
"За съжаление тя няма да бъде тук, за да сподели цялото това вълнение – и това е моят начин да я държа близо до случващото се“, каза тогава престолонаследникът.
Уилям и Кейт се срещат за първи път, докато са студенти в Университета Сейнт Андрюс в Шотландия. И са просто приятели близо година, преди да започнат да излизат като двойка.
В интервюто Кейт признава, че често е изпитвала притеснение, когато се е запознавала с близките на Уилям. Особено напрегнат за нея е бил моментът на първата среща с тогавашния принц Чарлз. Но бъдещият монарх бил приветлив и дружелюбен от самото начало.
Срещата с кралица Елизабет също минава без никакви проблеми. Същото важи и за роднините на Кейт — майка ѝ Карол, баща ѝ Майкъл, сестра ѝ Пипа и брат ѝ Джеймс бързо приемат Уилям като част от семейството.
"Майк и Карол са наистина любящи, грижовни и много забавни“, казва Уилям. "Приеха ме много топло, така че бързо се почувствах като част от семейството.“
Двамата обсъждат и кратката си раздяла през 2007 г. и как им е повлияла тя. "Не бях много щастлива от този факт“, признава Кейт. "Но всъщност това ме направи по-силен човек. Открих неща за себе си, които може би не съзнавах ясно.“
Още от момента на годежа си, Кейт и Уилям говорят за желанието си да имат голямо семейство - мечта, която се е превърна в реалност чрез техните три деца: принц Джордж (12), принцеса Шарлот (10) и принц Луи (7), припомня Ladyzone.
