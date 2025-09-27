Новини
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
Автор: Екип Ruse24.bg 10:14
©
Мнозина смятат, че наблюдението на Северното сияние е преживяване, което се случва веднъж в живота. Тази година Aurora Borealis стана видимо чак до Южна Англия, но обикновено можете да го зърнете само ако се отправите към много студено и северно място.

Но ако сте си мислили, че това е добра година за астронома-любител, просто изчакайте 2026 г. Наближаваме това, което е известно като "слънчев максимум“, което се случва веднъж на всеки 11 години и означава, че слънцето е на път да стане супер енергично. Северното сияние е резултат от заредени частици от слънцето, удрящи земната повърхност, така че по време на периоди на висока активност те стават по-видими.

Този период ще продължи до следващия март, така че тази зима е най-добрият шанс да видите Aurora до 2037 г. Ето няколко идеи къде да отидете на лов за блестящо небе.

Най-добрите места на Земята за наблюдение на Северното сияние

Скандинавските страни, включително Исландия, Швеция, Норвегия и Финландия, виждат светлините повече от 200 нощи в годината, според Travel Republic.

В Исландия, Националният парк Тингвелир, точно до Рейкявик, се радва на тъмно небе, докато ледниковата лагуна Йокулсарлон предлага доста зрелищен фон за танцуващите светлини.

В Швеция, колкото по-на север сте, толкова по-добре - Национален парк Абиско е известно място за наблюдение на светлините в страната. Финландия е чудесен избор, ако искате да превърнете пътуването си до Северното сияние в по-дълга почивка. Лапландия през зимата означава семейни дни с Дядо Коледа и неговите елени, както и вечери, взиращи се в звездното небе. Като алтернатива, можете да се отправите към Оулу, европейски град на културата за 2026 г. и място, където Aurora Borealis е често срещано явление.

Норвегия е известна като едно от най-добрите места в света за наблюдение на светлините. Места като Тромсьо и Свалбард предлагат пълноценни преживявания, свързани с полярното сияние, включително иглута със стъклени покриви, в които да отседнете, екскурзии до места за наблюдение и уникално кратки дни. В разгара на зимата Свалбард на практика не вижда дневна светлина, което означава, че можете да видите светлините почти по всяко време, пише bTV. Друг чудесен вариант в Норвегия е Рейне, малко рибарско градче, наскоро обявено за третото най-красиво село в света от Forbes. 

Що се отнася до Северна Америка, някои части на Северозападните територии на Канада виждат 240 нощи активност годишно – според Travel Republic, "Юкон и Нунавут също предлагат едни от най-постоянните наблюдения на полярно сияние в Северна Америка. Обширното, тъмно небе и минималното светлинно замърсяване правят тези региони идеални за фотография“.

Можете също да изберете круиз. От лодка почти цялото светлинно замърсяване е елиминирано, което означава, че дори можете да видите светлините от балкона на стаята си – върховен комфорт.

Какво представлява северното сияние?

Това, което виждаме като Северно сияние, всъщност е сложна химическа реакция, протичаща на повърхността на земната атмосфера. Казано по-просто, когато слънчевите частици се приближат до Земята и ударят молекулите във въздуха ни, те се движат с милиони мили в час. Това взаимодействие кара частиците да изглеждат сякаш светят в различни цветове от хиляди мили надолу – така ги виждаме тук долу.






