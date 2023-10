23 години откакто са женени, а връзката им продължава се следи отблизо

© На 25 септември Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас отпразнуваха двойния си рожден ден, а през следващия месец отново имат повод за празник, тъй като се навършват 23 години откакто са женени. Те са една от любимите холивудски двойки и дори и след цялото това време, в което са заедно, връзката им продължава се следи отблизо.



Покрай годишнината им обаче връщаме лентата назад, за да си припомним как започва романтичната им история, както и кои са другите по-любопитни факти за брака им.



Първата среща



Майкъл Дъглас остава впечатлен от Катрин Зита-Джоунс още през 1998 г., когато тя участва в "Маската на Зоро". Така той решава да отиде да я види на филмовия фестивал в Довил, Франция, докато там промотира собствения си филм "Перфектно убийство". Първата им среща всъщност е уредена по молба на актьора от агента му.



"Срещнахме се в бар и бях на сто процента джентълмен", разказва Майкъл Дъглас в интервю от 2016 г. Тогава той признава също, че по-късно по време на срещата им дори си е позволил да каже на Катрин, че именно той ще бъде баща на децата й.



Актрисата обаче не остава чак толкова впечатлена от него. Въпреки това той не се отказва. По-късно изпраща рози на снимачната площадка на следващия ѝ филм, а картичката към тях Катрин Зита-Джоунс признава, че пази и до днес.



Годежът



Явно оттогава нещата помежду им потръгват, тъй като е факт, че през 1999 г. вече са сгодени. Предложението за брак идва по време на новогодишно пътуване до дома на Майкъл Дъглъс в Аспен, Колорадо. Още на следващата година - през август 2000 г., се ражда първото им дете - синът им Дилън Майкъл, който едва на три месеца присъства на сватбата.



Бракът



През ноември 2000 г. Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас сключват брак на пищна церемония в хотел New York Plaza. Сред гостите на събитието тогава са Брад Пит, Том Ханкс, Упи Голдбърг и Антъни Хопкинс. За специалния си ден Катрин Зита-Джоунс сменя две рокли - една на Christian Lacroix и една на David Emanuel.



И до днес, 23 години след като си казват "да", двамата актьори са все още заедно и по всички личи, все така влюбени. Пред списание WSJ Катрин Зита-Джоунс издава, че връзката им просъществува толкова дълго благодарение на моментите, в които се забавляват. В интервюто тя споделя още, че "постоянната любов и уважение", но и чувството за хумор, са ключови за един успешен брак.



Периодът на раздяла



Не винаги обаче съвместният им живот е вървял по мед и масло. Между 2013 и 2014 г. двамата минават през период на раздяла. Тогава те обявяват публично, че имат нужда да прекарат известно време отдалечени един от друг, за да преосмислят брака си.



По-късно, през 2015 г. Майкъл Дъглас разказва пред списание Event, че заедно с Катрин са преодолели този труден момент, благодарение на това, че и двамата действително са вложили усилия в това да подобрят взаимоотношенията си.



"Проблемът в нашия бизнес е, че всичко е толкова публично. Обичам Катрин толкова много, повече от всякога. И се надявам, че чувството е взаимно. Оправихме нещата - когато и двамата души искат да подобрят нещо и да го направят по-добро, могат. Но няма как да стане, ако идва само от единия човек", допълва актьорът.



В друго интервю, за The Telegraph през 2022 г., Катрин Зита-Джоунс пък споделя: "Невъзможно е да няма възходи и падения, когато живееш с един човек и се събуждаш с него всеки ден. Събуждам се с Майк от почти 25 години. Харесва ми да сме женени, но си е лудост, ако наистина се замисли човек."



За разликата във възрастта им



Това, което обаче никога не е било проблем в брака на актьорите, е разликата във възрастта им. А тя не е никак малка - цели 25 години. Миналата година пред The Telegraph Катрин Зита-Джоунс коментира, че никога не е усещала разликата в годините и изтъква, че важното в една връзка, са любовта и уважението. "Помня, че хората ми казваха: "Когато си на 50, е на 75." Но това е просто математика", допълва актрисата.



Децата



Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас имат две деца - Дилън (22 г.) и Карис (20 г.). Актьорът обаче има и още един син на име Камерън, от предишния си брак с Диандра Лукър.



За първородното дете Дилън се знае, че миналата година завършва престижния университет "Браун", докато Карис обмисля да бъде модел. Тя вече дори се е появявала заедно с майка си в няколко списания. Общото между сина и дъщерята на актьорите, че и те като родителите си имат интерес да се реализират в киноиндустрията.



Тъй като и двете деца на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са вече пораснали, двойката живее самостоятелно в дама си в Ню Йорк за внушителните 4.7 милиона долара. Въпреки това обаче, цялото семейство все така прекарва много време заедно и посещава официални събития. "Изключително благословена съм да имам и двамата в живота си", споделя актрисата преди време пред списание People.



Връзките им с предишни партньори



Преди да се ожени за Катрин Зита-Джоунс Майкъл Дъглас има един брак зад гърба си - с Диандра Лукър. С нея са заедно от 1978 до 1995 г. и имат син - Камерън.



За Катрин Зита-Джоунс пък бракът с Майкъл Дъглас е първи и единствен. Преди това обаче е била сгодена веднъж за шотландския актьор Ангъс Макфадиен. До сватба така и не се стига и след 15 месеца, през 1996 г. се разделят окончателно, пише Hello, цитиран от lifestyle.bg.