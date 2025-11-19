За Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас 18 ноември е специален ден - двойката отбеляза своята знаменателна 25-та годишнина от сватбата, по повод на която актьорът от "Fatal Attraction" сподели мил архивен кадър. В чест на специалния им ден Майкъл публикува в Instagram архивна снимка на двамата от годината преди тяхната сватба.На снимката двамата позират заедно по време на премиерата в Лос Анджелис на филма "The Muse", в който участват Албърт Брукс, Джеф Бриджис и партньорката на Майкъл от "Basic Instinct" — Шарън Стоун. Катрин е облечена в прилепнала жълта рокля с презрамки, докато Майкъл носи риза с флорални мотиви под леко синьо сако, съчетано с подходящ панталон."Честита 25-та годишнина, моя любима Катрин", написа актьорът в описанието си, подчертавайки, че цялата му любов е само за нея. Феновете бързо се включиха в коментарите под публикацията, възхитени от снимката.С публикацията си Дъглас сякаш успя да опровергае слуховете за трудности във взаимоотношенията със съпругата муСемействотоДвамата се срещат за първи път през 1996 г. на кинофестивала в Довил, Франция. Имат две деца - син на име Дилън, който е на 25 г. и 22-годишната им дъщеря Карис. Майкъл Дъглас има и по-голям син - Камерън, който е от бившата му съпруга Диандра Лукър.Дъщеря им Карис наскоро завърши Института "Уотсън“ към Университета Браун, специализиран в международни и обществени въпроси, следвайки стъпките на брат си, който е завършил политология. Освен следването си в колежа и интереса към пеенето, Карис е и прохождаща актриса, като се е появила в късометражен филм, озаглавен "F*ck That Guy", в който участвa и звездата от "You" Виктория Педрети.Междувременно по-големият ѝ брат, който също е опитвал актьорството, миналата година пусна ограничена подкаст поредица със SiriusXM, "Young American", чрез която целеше както да информира, така и да мотивира своето поколение по въпросите на политиката, които влияят на бъдещето им. Шоуто стартира през септември за ограничен период, навреме за изборите между бившия вицепрезидент Камала Харис и Доналд Тръмп, пишат от "Hello!".