Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
3-те зодии, които стават по-красиви с напредване на възрастта
Автор: Екип Ruse24.bg 20:38Коментари (0)63
©
Външният чар и красота не траят вечно – освен ако не принадлежите към една от следните зодии. Изглежда, че времето работи в тяхна полза и те успяват да поддържат младежки и красив външен вид, но най-важното – да излъчват вечен чар.

Овен

Овните са известни с необузданото си самочувствие. Този огнен знак не губи страстта си към живота с течение на времето. Тяхната решителност и самочувствие ги правят привлекателни. Те са пълни с енергия и страст към живота. С напредване на възрастта тази страст не изчезва, а се превръща в дълбока вътрешна сила. Те са уверени и знаят какво искат, което ги прави изключително привлекателни за другите. Това, което се променя за Овните с възрастта, е задълбочаващото се чувство за цел. Овните започват да усъвършенстват огнената си личност, като насочват стремежа си към смислени цели. По този начин те стават по-търпеливи, фокусирани и самоуверени. Сякаш натрупват житейски опит и трансформират суровия си ентусиазъм в сияние, което излъчват с напредване на възрастта.

Близнаци

Близнаците са вечната детска душа на зодиака. Любопитството и жаждата за учене ги поддържат живи, тъй като те винаги са готови да изследват света около себе си. Вместо да се увличат по ежедневието, Близнаците запазват младежкия си дух, което се отразява в кожата и енергията им. Те са като виното – стават по-красиви с възрастта, пише marieclaire.gr. Вродената им нужда да учат и любопитство се превръщат в самочувствие и дълбока мъдрост. Те излъчват положителна енергия външно, а вътрешната им красота е неустоима.

Везни

Хората, които принадлежат към тази зодия, са естествено красиви. Хармонията, която управлява тяхната личност, и спокойствието, което се опитват да поддържат в живота си, им помагат да останат стабилни, мирни и с ясно мислене. В същото време чувствителната им природа и артистичният им поглед върху живота се отразяват и във външния им вид. Те обичат лукса и са склонни да виждат доброто в хората, поради което остават обичани. Тази вродена доброта се превръща в чар, който не избледнява, независимо колко години минават.

Още по темата: общо новини по темата: 1027
12.09.2025 Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и емоционален дисбаланс в този период. Идват важни събития
07.09.2025 Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
05.09.2025 На 6 септември една зодия ще види важно предзнаменование за своя път
04.09.2025 Хороскопът на Алена за днешния ден
03.09.2025 За тези 4 зодии днешният ден ще бъде истински специален
02.09.2025 Много щастлив ден за една от зодиите на 3 септември
предишна страница [ 1/172 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:09 / 12.09.2025
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
10:41 / 12.09.2025
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
11:39 / 12.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
20:34 / 12.09.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Президентски избори 2026 година
Колективната отбрана на Европа
Арестуваха кмета на Варна
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: