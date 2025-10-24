ЗАРЕЖДАНЕ...
3 зодии привличат голям финансов успех, считано от 25 октомври 2025 г.
©
В събота се срещат самоувереността и действието. Показано ни е, че позитивното отношение, съчетано с постоянни усилия, ще ни донесе желания успех. За три зодиакални знака този транзит отваря вратата към заслужени награди, за които с удоволствие работим. Това е, което предлага този Нарастващ Лунен Сърп: видими резултати за тези, които вярват в себе си.
1. Стрелец
Нарастващият полумесец във вашия знак носи ясно усещане за обновен стремеж, мили Стрелец. Чувствате, че нещата най-накрая се развиват във ваша полза, особено що се отнася до парите и кариерните цели. По време на този лунен транзит моментът е подходящ и вашият оптимизъм усилва всяка добра възможност.
На 25 октомври ще видите доказателство, че усилията ви се отплащат под формата на договор или някаква нова сделка. Ще се чувствате мотивирани и фокусирани, а това е идеалната формула за непрекъснат напредък. Продължавайте в същия дух, Стрелец.
Събота ви носи както вдъхновение, така и потвърждение. По време на тази лунна менструация в Стрелец, финансовият успех се усеща близо, защото е такъв и няма да спрете, докато не стигнете върха. Бъдете уверени, Стрелци. Наградите идват към вас.
2. Водолей
Тази лунна светлина в Стрелец събужда визията ви за бъдещето и ви показва, че идеите ви имат стойност. Понякога това е всичко, от което се нуждаете, скъпи Водолеи. Знанието, че наистина правите правилното нещо, е мощно.
Виждате плодовете на търпението и интелигентните решения да влизат в действие сега по време на нарастващия полумесец в Стрелец. На 25 октомври нещо, към което сте работили, ще започне да дава истински обещания. Вече имате своя знак и възнамерявате да се възползвате максимално от него.
Това е ден за напредък и разширяване. Продължавайте да се доверявате на тези свои инстинкти и да инвестирате в идеите си, пише yourtango.com. Вселената подкрепя дългосрочните ви цели, Водолей, и успехът е част от това обещание.
3. Риби
Била си търпелива, мили Риби, и сега нещата започват да се променят финансово и това те изпълва с надежда. Нарастващият полумесец в Стрелец засилва вярата ти в себе си и ти помага да разпознаеш възможности, които някога са ти се стрували недостижими.
На 25 октомври ще забележите промяна в начина, по който подхождате към цялата идея за парите. Сякаш сега имате повече увереност и по-малко притеснения. Вселената отразява вашето отношение и ви предоставя повече възможности. Това е Законът на привличането.
По време на тази лунна зодия Стрелец, вие научавате, че изобилието расте, когато се придържате към него и го следвате. Продължавайте да подхранвате това, което работи, Риби, защото това е началото на един много обещаващ цикъл. Ще се справите
Още по темата
/
Нов шанс за 4 зодии днес
12.10
Още от категорията
/
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:24 / 23.10.2025
Смрадликата – природният антисептик, който препоръчват бабите и л...
22:15 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.