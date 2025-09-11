ЗАРЕЖДАНЕ...
|30 години от едно от най-абсурдните и куриозни събития в историята на България
Обещанието за среща с "маните от планетата Криси“
Две жени – контактьорките Здравка Крумова и Радка Трифонова – разпространяват информация, че на летището край село Щръклево ще кацне космически кораб на "маните“ от Република Вестуми, планета Криси, съзвездие Цефей. Новината е подета и от местни медии близо три седмици по-рано, което засилва очакването.
В уречения ден, точно в 11:00 часа, хиляди русенци се стичат към летището. Мнозина вярват, други идват със скептицизъм, а трети – просто "за сеира“.
Пространството пред аерогарата се превръща в истински панаир – с кебапчета, бира, семки и сергии. Дори присъствието на десетки служители на МВР не намалява еуфорията.
Контактьорките, облечени в бледорозово и държащи портрети на предполагаемите извънземни лидери, уверяват събралите се, че връзката е сигурна и корабът ще пристигне.
Но небето остава празно.
"Извънземните се уплашиха“
След часове чакане, когато вече е ясно, че космически апарат няма да се появи, двете жени запазват самообладание. Те обявяват, че гостите от планетата Криси са се "уплашили от вниманието“ и заради това не са се приземили.
С полицейска охрана "посланичките“ на извънземните тихомълком напускат мястото.
11 септември 1995 г. остава в паметта на русенци като "деня на големия резил“. Това е единственият случай в българската история, когато няколко хиляди души организирано посрещат очаквани извънземни гости.
