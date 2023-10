4 брака и 4 развода - кой е новият й мъж?

© Джейн Сиймур е от звездите, които сякаш отказват да остареят. Дори на 72 години, актрисата, позната преди всичко от сериала "Д-р Куин, лечителката", и носителка на награда "Еми" и до ден днешен впечатлява с перфектна и стриктно поддържана визия.



А по всичко личи, че не се отказва и от опитите си да намери истинската любов. Джейн Сиймур официално представи новия си любим в Instagram. В снимка, публикувана в социалната мрежа, актрисата позира край басейна с музиканта Джон Замбети.



Надписът към кадъра е кратък и мил: "Никога не съм била по-щастлива. "На снимката звездата от "Д-р Куин, лечителката" носи прилепнала мини рокля и жилетка в тъмно сиво. Половинката й пък е тъмен блейзър. В интервю за The Times, публикувано този април, Сиймур потвърждава тогава, че все още е във връзка с филмовия продуцент Дейвид Грийн. Омъжването за него обаче "би било най-ужасното нещо на света", казва тя.



Грийн все пак предлага пръстен на любимата си през деветте години, в които са заедно. Тя обаче отказва, защото не иска той да бъде поредният номер в дългия й списък.



Сиймур се омъжва и развежда четири пъти. Започва с Майкъл Атънбъро през 1971 до 1973 г., след това за една година е в брак с Джефри Планър до 1978 г., от 1981 до 1992 г. е омъжена за Дейвид Флин, а година след третия си развод се врича във вярност на Джеймс Кийч, с когото остава до 2015 г.



"Все още съм много, много близка с всички мъже, за които бях омъжена, и с всеки мъж, с когото съм излизала, честно казано", казва тя пред The Times.



През 2021 г. Сиймур споделя пред People, че това, което е научила от миналите си бракове, е "да се отпусне". "Да се опита да намери начин да общува и да запази това, което е добро във връзката".



До този момент не е ясно какво е предизвикало раздялата между Сиймур и Грийн, но актрисата все пак отговори какви са взаимоотношенията им в момента. След като един потребител я пита какво се е случило с Дейвид, тя заявява, че двамата са решили, че са по-добри като приятели.



Източник, близък до Джейн, споделя пред списание People, че тя наистина се чувства прекрасно в момента и никога не е била толкова щастлива. По думите му, в последно време актрисата грее и преживява най-добрия си период.



Джон Замбети е китарист и дългогодишен член на групата The Malibooz. "Любовта на Джон към приключения и забавления пасва на тази на Джейн и е много приятно да гледаш как двамата се сближават", разкрива близък до двойката, предава lifestyle.bg.