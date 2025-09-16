4 дни до идването му в България

© На 20 септември стадион "Васил Левски“ в София ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития у нас – единственият концерт на Балканите на световната суперзвезда Енрике Иглесиас. След седемгодишна пауза българските фенове ще могат отново да чуят на живо хитове като "Hero“, "Bailando“, "I Like It“ и много други, превърнали Иглесиас в най-успешния латино изпълнител на всички времена. Очаква се вечер, изпълнена с емоция, страст и незабравима музика, а поради големия интерес организаторите добавят и допълнителни седящи места на стадиона!



В деня на събитието за вход ще има 24 от гейтовете на стадиона, като значение според билета за влизане няма да има. Вратите за концерта ще отворят точно в 17:00 със специален диджей сет DJ Dian Solo и DJ Doncho.



Преди излизането на Иглесиас публиката ще може да чуе от една от най-ярките нови български групи "Молец". Заедно с дуото на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори. С този специално подготвен концертен сет, "Молец" затвърждават позицията си на едно от най-интересните явления на съвременната българска сцена – те са най-награждаваната група за една година в историята на наградите на БГ Радио и определено доказват амбициите си да излязат отвъд границите на страната.



Билети за събитието все още могат да бъдат закупени в мрежата на TicketStation.bg, а всички, които не са успели да се сдобият с билет предварително, ще могат да го направят и на място – от касата пред стадион "Васил Левски“. Касата ще работи в петък (19 септември) от 13:00 до 20:00 ч. и в деня на концерта, събота (20 септември), от 10:00 до 21:30 ч.



Очаква ни вечер, изпълнена с музика, страст и вдъхновение – среща между световни и локални звезди, която обещава да бъде незабравима.