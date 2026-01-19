45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на "Ти и Lidl"
©
Общо 45 граждански и младежки проекта от цялата страна ще бъдат подкрепени с фонд от 204 516.80 евро (400 000 лв.) от Лидл България в рамките на програмата "Ти и Lidl“. Одобрените инициативи в осмото издание на най-голямата социално отговорна програма на компанията бяха обявени на специално събитие.
"През всички издания на "Ти и Lidl“ сме инвестирали над 1 милион евро в подкрепа на граждански инициативи в цялата страна. Но най-голямото ни постижение е не сумата на дарения фонд, а общността от хора и организации, които не просто мечтаят за промяна, а имат смелостта да я планират и реализират. Тази общност расте с всяка година и показва, че страната ни се превръща в по-добро място за живеене, когато бизнесът, гражданският сектор и медиите работят заедно“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.
“Ти и Lidl" се реализира в партньорство с фондация “Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ), Български дарителски форум и Асоциация на европейските журналисти - България, а отличените проекти са разпределени в петте тематични области на програмата:
· #BeLocal - за култура, изкуство и историческо наследство (8 одобрени проекта)
· #BeActive - за активен начин на живот и граждански активизъм (8 одобрени проекта)
· #BeGreen - за опазване на околната среда (6 одобрени проекта)
· #BeFair - за преодоляване на социалните неравенства (8 одобрени проекта)
· #BeVocal - за качествена журналистика, медийна грамотност и критично мислене (8 одобрени проекта)
Младежки проекти и #ДетективътНаДоброто
И в осмото издание на “Ти и Lidl" силно присъствие имат младежките проекти – финансирани са общо седем инициативи, които насърчават доброволчеството, екологичното мислене, активния начин на живот и гражданската ангажираност сред младите хора.
В инициативата се включва отново Детективът на доброто – роля, поверена на Георги Ненов. Той ще проследява реализацията на проектите през годината и тяхното въздействие върху общностите в страната, срещайки се с хората зад каузите и разказвайки историите им.
Грант за борба с дезинформацията
В рамките на категорията #BeVocal беше връчен и специален грант, избран от доц. д-р Мария Николова, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации“ в УНСС. Отличеният проект е "Млади медийни детективи (Истината има значение)“ на www.chernomorie-bg.com, който има за цел да развие медийната грамотност сред тийнейджърите, да ги научи да разпознават фалшивите новини и да изгради устойчива ученическа общност от млади "фактчекъри“.
"Всички проекти в медийната категория имат своята безспорна стойност, но изборът ми се спря точно на този проект, защото той най-пряко и целенасочено работи по темите за медийната, дигиталната и AI грамотността. Проектът поставя важни въпроси, които засягат пряко младите хора, и има потенциал да се развива и надгражда във времето. Особено ценен е и заложеният модел на сътрудничество между медии, образователни институции и експерти“, каза доц. д-р Мария Николова.
Национален обхват
Одобрените проекти тази година ще се реализират в 27 различни населени места в страната, като 13 от тях са изцяло нови за програмата - Велико Търново, Димитровград, Козлодуй, Лом, Троян, Брод, Бърдарски геран, Змейово, Йоглав, Леденик, Лиляк, Мандра и Чуковец. Това е ясен знак, че "Ти и Lidl“ достига до все повече общности извън големите градове и подкрепя каузи там, където нуждата от тях е най-осезаема.
Като част от ангажимента на програмата към развитие и прозрачност, всички кандидатствали организации и младежки групи, които не получават финансиране в осмото издание на “Ти и Lidl", ще имат възможност да заявят индивидуална обратна връзка от ФРГИ в срок до 30 дни след обявяването на резултатите. Всичко за осмото издание, както и за историята на инициативата, можете да откриете на уебсайта ti.lidl.bg.
За "Ти и Lidl за нашето утре“
Най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл България "Ти и Lidl за по-добър живот“ се провежда от 2017 година насам в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. През 2023 г. инициативата се трансформира в "Ти и Lidl за нашето утре“. Целта е тя да бъде синхронизирана с усилията на Лидл България в областта на устойчивото развитие, както и да бъде адаптирана към съвременните нужди на обществото ни. Като партньор на инициативата се присъединява и Асоциацията на европейските журналисти – България. С новото, осмо издание, общо финансираните граждански идеи ще са 240 с общ фонд от близо 1 048 020.94 евро (2 049 751 лв.). Тези проекти оказват положителен ефект в живота на близо 3,6 милиона българи[1]. Въздействието им в общностите по места с времето продължава да нараства, а броят на бенефициентите да се увеличава.
Още от категорията
/
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е денят за прекъсване на лошите връзки
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След празниците: кога болките в ставите и ходилата не са просто о...
18:27 / 18.01.2026
Баницата замени кроасана
08:45 / 17.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
20:35 / 16.01.2026
Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и...
15:48 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.