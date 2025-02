5 плода, които жените над 25 трябва да ядат всеки ден

© Стареенето е неизбежен процес. С напредване на възрастта тялото ни може да стане по-слабо. Жените, по-специално, може да започнат да изпитват спад на основните хранителни вещества като витамин B12, витамин C, витамин D, желязо и калций след 25-годишна възраст. Тези недостатъци могат да доведат до различни здравословни проблеми.



За да намалят тези рискове, жените трябва да обърнат специално внимание на диетата си, особено на възраст между 25 и 30 години. American Journal of Clinical Nutrition препоръчва всяка жена да включи тези пет плода в диетата си:



1. Череши: Според American Journal of Nutrition черешите могат да бъдат много полезни за жени над 25 години. Те могат да помогнат за намаляване на риска от проблеми, свързани с възрастта, като слабост на костите и артрит. Помислете да пиете сок от череши поне четири пъти седмично.



2. Домати: Доматите са от съществено значение за всички, особено за жените. Американският журнал за клинично хранене подчертава значението на ликопена, хранително вещество, което се съдържа в изобилие в доматите, за поддържане на здрава кожа. Освен това доматите могат да намалят риска от рак на белия дроб и стомаха. Опитайте се да включите домати в ежедневната си диета.



3. Папая: Папаята е богат източник на основни витамини и хранителни вещества, включително витамини А и С, фолат и фитохимикали, които са от решаващо значение за жените над 25 години. Папаята може да допринесе за намаляване на риска от сърдечни заболявания, диабет и храносмилателни проблеми.



4. Гуава: С високо съдържание на витамин С (22 милиграма на 100 грама), гуава предлага множество ползи за здравето, предаде News18. Проучванията показват, че гуава може да помогне за регулиране на нивата на кръвната захар, понижаване на холестерола и осигуряване на калий, който е от съществено значение за здравето на сърцето и контрола на кръвното налягане.



5. Ябълки: Ябълките са чудесен източник на пектинови фибри, които подпомагат храносмилането, поддържат здравето на червата и ви карат да се чувствате сити за по-дълго време, като по този начин помагат за регулиране на теглото.



Като включат тези пет плода в диетата си, жените могат да предприемат проактивни стъпки към по-здравословен живот след 25 години.