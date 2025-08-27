Новини
5 предложения за осъзнато хранене и 5 лесни начина да ги включиш в менюто си
Автор: ИА Фокус 12:18
©
Блажка Димитрова и Станка Стоянова показват продукти от Lidl, които заслужават място в количката ти

Все повече хора търсят начини да се хранят по-добре – без крайни диети, без усложнения, но с мисъл за здравето и природата. Един от най-ефективните подходи е да включим повече растителни храни в ежедневното меню. Това не означава драстични промени. Често става дума за малки, лесни стъпки – като да заменим част от месото с бобови, да изберем хляб с фибри или да дадем шанс на растителна алтернатива в сандвича за училище.

И когато тези решения са едновременно достъпни, вкусни и проверени – тогава е лесно да направим първата крачка.

И когато решенията са едновременно достъпни, вкусни и проверени, първата крачка към промяната става естествен избор. Lidl улеснява здравословния и устойчив избор на своите клиенти – от увеличаване на растителните протеини и фибрите в асортимента си до ясно етикетиране, намаляване на добавените захари и ограничаване на хранителното разхищение.

Заедно с експерта и социален предприемач Блажка Димитрова и Станка Стоянова, авторката на първия печатен календар със сезонните зеленчуци, плодове, подправки и гъби в България, влизаме в Lidl и ти показваме продукти, които заслужават място в количката ти. А с тях – и 5 практични съвета как да ги включиш в менюто си още тази седмица.

Мрежичка със смес от плодове и зеленчуци – 4,99 лв. за 4–5 кг

Съвет: Готви с мисъл и не изхвърляй. С леко намалена свежест, но със запазени вкус и хранителна стойност, тези плодове и зеленчуци все още са чудесни за консумация – превърни ги в ароматна супа, смути или във вдъхновение за бърза вечеря. Така не само намаляваш хранителното разхищение, но и пестиш от семейния бюджет.

Те са не само изгодни, но и проверени в независими лаборатории за над 800 вида остатъци от пестициди. Lidl работи само със сертифицирани доставчици за добри земеделски практики (GLOBALG.A.P.) с изисквания, три пъти по-строги от нормативните.

Vemondo напитки и веган продукти

Съвет: Добави веган пастет в сандвича за училище – вкусно и питателно. Замени конвенционалното мляко с овесена напитка в любимите си десерти, за да получиш лек и естествен вкус, без холестерол.

Повечето веган продукти в Lidl са с трайно намалени цени, а напитките с марка Vemondo с ванилия или за капучино са по-евтини от прясното мляко с 3,5% масленост. Био веган маслото за мазане също е по-достъпно от кравето. Растителните алтернативи са подходящи не само за вегани и вегетарианци, а за всеки, който търси по-леко, устойчиво и балансирано меню.

Пълнозърнести храни за по-добро храносмилане

Съвет: Избери фибри още на закуска – филийка ръжен хляб с пастет или хумус + зеленчук = ситост и стабилна кръвна захар до обяд.

Пълнозърнестите продукти са супергероят в чинията. Те съдържат фибри, витамини от група B, магнезий и фосфор. Те подпомагат храносмилането, регулират нивата на кръвната захар и са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2 и някои видове рак. Lidl ясно обозначава съдържанието на фибри, въпреки че това не е задължително, а пълнозърнести съставки присъстват и в много от стандартните продукти.

Растителните алтернативи – за повече креативност в кухнята

Съвет: Вместо месо в ориза, яхнията или гювеча – добави тофу със соев сос и чесън. Бързо, питателно и без животински мазнини.

Тофуто и растителните алтернативи са чудесен източник на протеин без холестерол и с по-ниско съдържание на наситени мазнини. Свързани са с по-добър контрол на теглото, по-ниско кръвно налягане и по-малък риск от сърдечносъдови заболявания. Марката

Vemondo предлага разнообразие от такива продукти – на добри цени, в достъпни формати и с отличен вкус.

Замразени зеленчуци с гарантирано качество

Съвет: Винаги слагай “резерва" във фризера – замразените зеленчуци в Lidl са с проверен произход и без загуба на хранителна стойност.

Замразените продукти са удобен, устойчив и икономичен избор. Те са и ключови за намаляване на разхищението, защото не се развалят и удължават живота на основни продукти в кухнята.

Осъзнатото хранене не е сложно, а в Lidl го правят реален избор – с ясно обозначени продукти, проверено качество, трайно намалени цени и огромен избор. Всяка малка промяна има значение, започни от една пазарска количка и я напълни с мисъл.






