ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|5 предложения за осъзнато хранене и 5 лесни начина да ги включиш в менюто си
Все повече хора търсят начини да се хранят по-добре – без крайни диети, без усложнения, но с мисъл за здравето и природата. Един от най-ефективните подходи е да включим повече растителни храни в ежедневното меню. Това не означава драстични промени. Често става дума за малки, лесни стъпки – като да заменим част от месото с бобови, да изберем хляб с фибри или да дадем шанс на растителна алтернатива в сандвича за училище.
И когато тези решения са едновременно достъпни, вкусни и проверени – тогава е лесно да направим първата крачка.
И когато решенията са едновременно достъпни, вкусни и проверени, първата крачка към промяната става естествен избор. Lidl улеснява здравословния и устойчив избор на своите клиенти – от увеличаване на растителните протеини и фибрите в асортимента си до ясно етикетиране, намаляване на добавените захари и ограничаване на хранителното разхищение.
Заедно с експерта и социален предприемач Блажка Димитрова и Станка Стоянова, авторката на първия печатен календар със сезонните зеленчуци, плодове, подправки и гъби в България, влизаме в Lidl и ти показваме продукти, които заслужават място в количката ти. А с тях – и 5 практични съвета как да ги включиш в менюто си още тази седмица.
Мрежичка със смес от плодове и зеленчуци – 4,99 лв. за 4–5 кг
Съвет: Готви с мисъл и не изхвърляй. С леко намалена свежест, но със запазени вкус и хранителна стойност, тези плодове и зеленчуци все още са чудесни за консумация – превърни ги в ароматна супа, смути или във вдъхновение за бърза вечеря. Така не само намаляваш хранителното разхищение, но и пестиш от семейния бюджет.
Те са не само изгодни, но и проверени в независими лаборатории за над 800 вида остатъци от пестициди. Lidl работи само със сертифицирани доставчици за добри земеделски практики (GLOBALG.A.P.) с изисквания, три пъти по-строги от нормативните.
Vemondo напитки и веган продукти
Съвет: Добави веган пастет в сандвича за училище – вкусно и питателно. Замени конвенционалното мляко с овесена напитка в любимите си десерти, за да получиш лек и естествен вкус, без холестерол.
Повечето веган продукти в Lidl са с трайно намалени цени, а напитките с марка Vemondo с ванилия или за капучино са по-евтини от прясното мляко с 3,5% масленост. Био веган маслото за мазане също е по-достъпно от кравето. Растителните алтернативи са подходящи не само за вегани и вегетарианци, а за всеки, който търси по-леко, устойчиво и балансирано меню.
Пълнозърнести храни за по-добро храносмилане
Съвет: Избери фибри още на закуска – филийка ръжен хляб с пастет или хумус + зеленчук = ситост и стабилна кръвна захар до обяд.
Пълнозърнестите продукти са супергероят в чинията. Те съдържат фибри, витамини от група B, магнезий и фосфор. Те подпомагат храносмилането, регулират нивата на кръвната захар и са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2 и някои видове рак. Lidl ясно обозначава съдържанието на фибри, въпреки че това не е задължително, а пълнозърнести съставки присъстват и в много от стандартните продукти.
Растителните алтернативи – за повече креативност в кухнята
Съвет: Вместо месо в ориза, яхнията или гювеча – добави тофу със соев сос и чесън. Бързо, питателно и без животински мазнини.
Тофуто и растителните алтернативи са чудесен източник на протеин без холестерол и с по-ниско съдържание на наситени мазнини. Свързани са с по-добър контрол на теглото, по-ниско кръвно налягане и по-малък риск от сърдечносъдови заболявания. Марката
Vemondo предлага разнообразие от такива продукти – на добри цени, в достъпни формати и с отличен вкус.
Замразени зеленчуци с гарантирано качество
Съвет: Винаги слагай “резерва" във фризера – замразените зеленчуци в Lidl са с проверен произход и без загуба на хранителна стойност.
Замразените продукти са удобен, устойчив и икономичен избор. Те са и ключови за намаляване на разхищението, защото не се развалят и удължават живота на основни продукти в кухнята.
Осъзнатото хранене не е сложно, а в Lidl го правят реален избор – с ясно обозначени продукти, проверено качество, трайно намалени цени и огромен избор. Всяка малка промяна има значение, започни от една пазарска количка и я напълни с мисъл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: