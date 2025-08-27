ЗАРЕЖДАНЕ...
|550 000 долара струва годежният пръстен на Тейлър Суифт
"Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят“, гласеше публикацията. Въпреки че звездната двойка все още не е разкрила никакви подробности зад предложението за брак с флорален акцент, вдъхновеният от винтидж стил бенгалски кристал изглежда подходящ за добре познатия стил и естетика на певицата.
"Стилът на пръстена определено е връщане към Викторианската епоха, с красивата деликатна и декоративна златна инкрустация“, казва Бенджамин Хордипур от Estate Diamond Jewelry. Според Page Six, изделието е проектирано от Киндред Любек от Artifex Fine Jewelry.
Всички подробности за годежния пръстен на Тейлър Суифт
"Предложението на Тейлър Суиф за брак със зашеметяващ удължен античен диамант тип "cush-cush“, който е приблизително осем карата, цвят F и чистота VS1“, казва Хордипур. "Пръстенът е ръчно изработен от 18-каратово жълто злато, а централният диамант е инкрустиран с иглени зъбци, които перфектно съответстват на античния стил. По-малки диаманти и ръчно гравирани елементи красят раменете на инкрустацията ѝ.“ Той добавя, че неговото изделие е любимият му бенгалски елемент на годината.
Колко струваше годежният пръстен на Тейлър Суифт от Травис Келси?
Въпреки че Суифт не е коментирала публично цената на своето бижу, експертите отбелязват, че подобно нещо вероятно струва стотици хиляди долари. "Оценяваме цената на пръстена ѝ на 550 000 долара“, казва Хордипур.
Как Травис Келси предложи брак на Тейлър Суифт?
Въпреки че не знаем подробностите зад предложението, двамата, които започнаха да се срещат през 2023 г., наскоро се появиха заедно в подкаста на футболиста, New Heights , и говориха за връзката си. По време на епизода певицата на "Fortnight" обяви предстоящото издаване на 12-ия си албум, The Life of a Showgirl.
Същата седмица Келси разкри повече за чувствата си към партньорката си в профил, публикуван от GQ . "Винаги, когато съм с нея, се чувствам сякаш сме просто обикновени хора. Ние сме просто двама души, които са влюбени“, каза той. "Случи се много органично, въпреки че от медийна гледна точка беше следено. Нищо, което някога съм правил, не е било контролиран, организиран процес.“
В течение на двугодишната си връзка двамата са се подкрепяли взаимно на редица събития. Певицата посещаваше мачовете на спортиста през двата футболни сезона - и дори стана свидетел на спечелването на Супербоул LVIII от отбора му.
Докато Суифт се изявяваше на стадиони по целия свят по време на турнето си Eras Tour за милиарди долари, нейната половинка беше там, за да пее (и танцува!) заедно с нея, припомня Brides.
