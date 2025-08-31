Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
6 дизайна, с които ноктите ви ще изглеждат по-дълги
Автор: Екип Ruse24.bg 08:54Коментари (0)72
©
Може би сте между това да си пуснете ноктите след (трагично) счупване или сякаш не можете да ги отгледате дълги... Или, както много други, може би не обичате да се занимавате със суетата около дългите нокти в ежедневието си, но искате те да изглеждат по-дълги, отколкото са в действителност. Не се притеснявайте, защото има няколко дизайна, които ще ги направят да имат вид точно на такива.

Италиански маникюр

Толкова е фин, италианският маникюр е просто гениален. Тази техника включва нанасяне на един цвят лак за нокти върху всеки нокът, като се приближавате възможно най-близо до кутикулата. След това взимате фина четка за нокти, потопена в лакочистител, и "рисувате“ малка линия около страните на всеки нокът. Това създава илюзията за дълги, тънки нокти.

Остър френски маникюр

Формата на ноктите тип "стилето“ ще направи ноктите ви мигновено да изглеждат по-дълги, но можете да удвоите ефекта, като създадете остър френски стил, който очертава всеки връх. Този дизайн използва златен хром върху бяло, което е разкошно, но ефектът е подходящ за всяка цветова комбинация.

Преливащи/омбре нокти

Подобна идея на остър френски лак е градиент или омбре лак за нокти, който прелива от тъмно към светло (и двете посоки са подходящи). Това е забавен начин да се позабавлявате с няколко различни цвята, като същевременно привлечете вниманието към вертикалната дължина на ноктите си.

Дълги вертикални линии

Работи в модата и повярвайте ни, че работи и за маникюр. Идеята е, че тънките, вертикални ивици от основата до върха визуално удължават ноктите ви, дори и да нямате много дължина, с която да работите, пише iwoman.bg.

Хромирано покритие

Дори на по-къси нокти, блясъкът на хрома улавя светлината по най-добрия начин и имитира по-дълъг вид на нокътя. Освен това има толкова много различни цветове и покрития, с които да експериментирате.

Игра с негативно пространство

Негативното пространство винаги е чудесен начин да добавите малко игривост към ноктите си. За да изглеждат ноктите ви по-дълги, използвайте вертикално негативно пространство чрез централни изрези или вертикални линии или ленти. Този маникюр изглежда абстрактен, но обърнете внимание как златното фолио и розовото са нанесени във вертикален модел.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:45 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
19:12 / 29.08.2025
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
Две могили чества 56 години от обявяването си за град
13:08 / 29.08.2025
Мотоциклетист загина на Петрохан
Мотоциклетист загина на Петрохан
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Бури и градушки 2025 г.
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: