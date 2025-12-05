People.
За Катрол това е четвъртият брак. Булката е избрала костюм от Dior за тържественото събитие, допълвайки визията си с шапка, украсена с роза.
Двойката е заедно от почти десет години. Те не са бързали да обявят официално връзката си. На интимната церемония са присъствали 12 души – най-близките хора на влюбените.
69-годишната звезда от "Сексът в градът" Ким Катрал се омъжи
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – в...
14:01 / 04.12.2025
Смразяващ разказ за един от последните мигове на Мерилин преди да...
12:28 / 04.12.2025
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци - може би ще ескалират м...
10:21 / 04.12.2025
Здравословни супи за силен имунитет през сезона на гриповете и ви...
23:02 / 03.12.2025
Той е новият Джеймс Бонд
11:20 / 03.12.2025
Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
21:46 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.