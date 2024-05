© A to JazZ виж галерията A to JazZ, най-големият фестивал за градска култура и музика у нас, ще завладее столицата за 13-та поредна година от 4 до 7 юли в Южен парк 2. През 2024 събитието се завръща с още по-стойностна селекция от висококачествена джаз и уърлд музика, форум за обмяна на професионален опит, инициативи за по-чиста природа и значим принос за икономиката на столицата и международния имидж на София като културна дестинация.



И тази година артистичната програма на A to JazZ пресича жанровите граници и обещава незабравимо изживяване, разкриват организаторите. В любимия Южен парк 2, публиката ще се докосне до наследството на американската джаз легенда McCoy Tyner, изключителния глас на френската вокалистка Cyrille Aimée и феноменалните новатори Knower – всички те за първи път у нас. Фестивалът отново ще представи нови таланти от шоукейс програмата за уърлд музика от целия свят, а ежегодната конференция Music Talks Conference ще сподели опита на ключови експерти от музикалната индустрия, свързани с култура, фестивали, устойчивост и развитие на градската среда.



McCoy Tyner Legends е проект, посветен на великия джаз пианист и един от основоположниците на модерния джаз. Влиянието и значимостта му в жанра го правят легенда, а трибютната програма ще пренесе публиката в магията на неговата музика, изпълнена от невероятен състав – Антонио Фарао, Рони Бъридж, Авери Шарп, Стив Туре и Чико Фрийман. Вторият фестивален хедлайнер — френската джаз вокалистка Cyrille Aimée, притежава неповторим глас и сценичен чар. Нейният талант и стил са привлекли вниманието на музикални критици от цял свят, които я определят като въплъщение на същността на джаза. Knower пък идват на сцената на фестивала в пълен състав, за да представят лудия си подход към музиката. С елементи на джаз, фънк, електроника и несравнима енергия, те ще превърнат концерта си в един от най-запомнящите се моменти на фестивала за тази година.



“A to JazZ е много повече от градски фестивал, той е начин на мислене, на съпреживяване на фестивалната емоция. Всяка година осъзнаваме, че нашето събитие се е превърнало в един от най-знаковите и имиджови културни продукти за София. Цяла Европа познава A to JazZ и той вече е силно привлекателен повод за посещение на столицата ни от фестивални туристи и публика. А това явление има все по-мащабен ефект за София и страната. Говорим за културна икономика, възпитаваме нови поколения, развиваме местната музикална екосистема, ставаме все по-видими в международен план, но и все по-отговорни като културни оператори и потребители." споделя основателят на фестивала Петър Димитров.



И тази година A to JazZ посвещава първия ден от програмата си на музикалното богатство на уърлд музиката със шоукейс концерти на артисти от 11 страни. Освен възможност за изява, фестивалът е повод за среща на музикантите с международните делегати - професионалисти от музикалната индустрия, с които обменят идеи, опит и директни предложения за участия. Вечерните джем сешъни са възможност за надсвирване и стимул за развитие и сътрудничество, поставяйки млади гостуващи и местни музиканти на една сцена със световноизвестни звезди. Фестивалът продължава да инвестира и в най-малките посетители със специална детска сцена, възпитавайки у тях любов към творчеството и културно самосъзнание.



За своите 13 години и десетки хилядна аудитория, която се увеличава с всяка година, A to JazZ вече е важна част от визитката на града. Затова с всяка година фестивалът включва в програмата си все повече активности за опазването на градската и паркова среда, като тази година предстои представянето на нова депозитна система за пластмасови бутилки, фестивални чаши, разделно събиране и рециклиращи инсталации, които да мотивират отговорно отношение и навици сред многохилядната аудитория.