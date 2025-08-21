ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ако летите към Гърция - имайте търпение
Kathimerini.
Обвинявайки Европейската комисия, че не е успяла да се справи с повтарящите се проблеми с недостига на персонал по летищата и призовавайки за реформа на европейската система за контрол на въздушното движение (РВД), ирландският превозвач заяви, че 5000 от неговите полети и 900 000 пътници са претърпели "несправедливи закъснения“ поради "лошо управление“ и недостиг на персонал в контрола на въздушното движение на гръцките летища между 1 януари и 20 август тази година.
"Неприемливо е пътниците да продължават да страдат от смущения в работата на контролните органи поради повтарящ се недостиг на персонал в цяла Европа и – днес – поради поредното смущение, този път в Атина, което забави 12 от нашите полети и над 2000 пътници“, се казва в изявление.
Жалбата на Ryanair идва часове след като Eurocontrol, гражданско-военната организация за европейска авиация, показа в седмичния си доклад за управлението на въздушното движение, че Гърция е отговорна за 12% от закъсненията в блока в периода 4-10 август, като по-голямата част от тях се дължат на контрола на въздушното движение в Атина. Организацията добави, че капацитетът/персоналът на контрола на въздушното движение са отговорни за 80% от всички закъснения по маршрута във Франция, Испания, Германия и Гърция през същата седмица, като метеорологичните условия са причина само за 14%.
Проблеми на международното летище в Атина сериозно засегнаха и гръцкия превозвач Aegean Airlines, който използва столицата като свой основен хъб. Около 38% от закъсненията на пристигащите му полети се дължат на забавяне в Атина, което подчертава напрежението върху най-натовареното летище в Гърция по време на пиковия туристически сезон
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: