Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ако се чудите какво да правите през почивните дни – Банско предлага уникално изживяване
Автор: Десислава Томева 11:32Коментари (0)70
©
Три дни Банско ще бъде домакин на едно от най-големите велосипедни събития в България – Банско Байк Фест 2025. В периода 06-08 септември градът ще събере любители на колоезденето от всички възрасти за уникални спортни и развлекателни изживявания. Програмата е изпълнена с разнообразни събития, които включват състезания, клиники, турове, и много забавления за деца и възрастни.

Програма на събитието

06 септември 2025 г. (петък)

• Байк Тест (09:00 - 18:00 ч.)

Място: Площад Възраждане, Банско Байк ЕКСПО

Възможност за изпробване на велосипеди от водещи български и световни марки. Тестването ще се осъществи с предварително записване.

• Вело Рали Вихрен (09:30 ч.)

Място: Площад Възраждане, финиш: хижа Вихрен

Състезание с участници от всички възрасти и за всички видове велосипеди – шосейни, Е-МТВ и МТВ. Пътят към х. Вихрен ще бъде затворен за времето на състезанието.

• Официално откриване (18:30 ч.)

Място: Площад Възраждане

Официално откриване на събитието и награждаване на победителите във Вело Рали Вихрен.

• Bansko Bike Fest Party (20:30 ч.)

Място: Площад Възраждане

07 септември 2025 г. (събота)

• Турове и клиники с водачи (10:00 - 13:00 ч. / 15:00 - 18:00 ч.)

Място: Трасета за XC / Enduro / E-MTB

Възможност за участие в организирани турове с водачи и клиники за техника на каране. Записването е задължително.

• Шосеен Тур (10:00 - 16:30 ч.)

Място: Банско – Орцево – Банско

Прекрасен маршрут през Родопите, който ще бъде изминат с полицейска и охранителна подкрепа. Турът ще се проведе със задължително записване.

08 септември 2025 г. (неделя)

• Гурме Тур (10:00 - 16:30 ч.)

Място: Аврамово – Елешница – Банско

Вълнуващ тур с родопската теснолинейка до най-високата гара на Балканите – гара Аврамово, последван от обяд с местни гурме деликатеси в Банско. За участие е необходимо записване.

• Свободно каране (12:00 - 18:00 ч.)

Място: Трасета за XC / Enduro / E-MTB

Възможност за свободно каране по някои от най-добрите трасета в района.

Детски занимания (06-07 септември, 16:00 - 18:00 ч.)

• Обучения и игри на "Пъмп Трак"

Място: Градски парк Банско

За децата от 5 до 13 години ще има организирани обучения и игри на пъмп трака, както и награди за всички участници: https://shorturl.at/56N7L

Банско Байк Фест 2025 е събитие, което ще се проведе с подкрепата на общините Белица, Разлог и Якоруда. За повече информация и подробности относно записванията, посетете страницата на събитието.

Не пропускайте да бъдете част от уникалното изживяване в Банско, което съчетава спорт, забавление и красотата на българската природа.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
16:53 / 02.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
09:59 / 02.09.2025
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
14:55 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
12:18 / 02.09.2025
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
14:03 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
16:53 / 02.09.2025
Актуални теми
Президентски избори 2026 година
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: