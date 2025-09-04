Ако се чудите какво да правите през почивните дни – Банско предлага уникално изживяване

© Три дни Банско ще бъде домакин на едно от най-големите велосипедни събития в България – Банско Байк Фест 2025. В периода 06-08 септември градът ще събере любители на колоезденето от всички възрасти за уникални спортни и развлекателни изживявания. Програмата е изпълнена с разнообразни събития, които включват състезания, клиники, турове, и много забавления за деца и възрастни.



Програма на събитието



06 септември 2025 г. (петък)



• Байк Тест (09:00 - 18:00 ч.)



Място: Площад Възраждане, Банско Байк ЕКСПО



Възможност за изпробване на велосипеди от водещи български и световни марки. Тестването ще се осъществи с предварително записване.



• Вело Рали Вихрен (09:30 ч.)



Място: Площад Възраждане, финиш: хижа Вихрен



Състезание с участници от всички възрасти и за всички видове велосипеди – шосейни, Е-МТВ и МТВ. Пътят към х. Вихрен ще бъде затворен за времето на състезанието.



• Официално откриване (18:30 ч.)



Място: Площад Възраждане



Официално откриване на събитието и награждаване на победителите във Вело Рали Вихрен.



• Bansko Bike Fest Party (20:30 ч.)



Място: Площад Възраждане



07 септември 2025 г. (събота)



• Турове и клиники с водачи (10:00 - 13:00 ч. / 15:00 - 18:00 ч.)



Място: Трасета за XC / Enduro / E-MTB



Възможност за участие в организирани турове с водачи и клиники за техника на каране. Записването е задължително.



• Шосеен Тур (10:00 - 16:30 ч.)



Място: Банско – Орцево – Банско



Прекрасен маршрут през Родопите, който ще бъде изминат с полицейска и охранителна подкрепа. Турът ще се проведе със задължително записване.



08 септември 2025 г. (неделя)



• Гурме Тур (10:00 - 16:30 ч.)



Място: Аврамово – Елешница – Банско



Вълнуващ тур с родопската теснолинейка до най-високата гара на Балканите – гара Аврамово, последван от обяд с местни гурме деликатеси в Банско. За участие е необходимо записване.



• Свободно каране (12:00 - 18:00 ч.)



Място: Трасета за XC / Enduro / E-MTB



Възможност за свободно каране по някои от най-добрите трасета в района.



Детски занимания (06-07 септември, 16:00 - 18:00 ч.)



• Обучения и игри на "Пъмп Трак"



Място: Градски парк Банско



За децата от 5 до 13 години ще има организирани обучения и игри на пъмп трака, както и награди за всички участници: https://shorturl.at/56N7L



Банско Байк Фест 2025 е събитие, което ще се проведе с подкрепата на общините Белица, Разлог и Якоруда. За повече информация и подробности относно записванията, посетете страницата на събитието.



Не пропускайте да бъдете част от уникалното изживяване в Банско, което съчетава спорт, забавление и красотата на българската природа.