Ако сте любител на високите скорости, тази статия е за вас

© Автомобилите на Mercedes-Benz са символ, изявление за жизнен статут, за лукс. Днес обаче ще погледнем към едни специални модели, излезли от завода, а не доработвани допълнително. Тук имаме предвид тунинговане от Brabus или който и да е друг, защото допълнителни доработки прави и самият Mercedes-Benz, визираме версията Super Sport. Преди да се появи тя CLK GTR се смяташе за най-бързия Mercedes-Benz, произвеждан някога. Максималната му скорост достига 344 км/ч. Версията Super Sport обаче надминава тази цифра, достигайки внушителните 372 км/ч. Super Sport все още е част от висшия ешелон на най-мощните модели на Mercedes-Benz, но има и други модели с трилъчевата звезда, които заслужават уважение.



Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport: максимална скорост 372 км/ч



Mercedes-Benz CLK GTR трябваше да се състезава в шампионата FIA GT Championship през 1997 г., където изпъкваха имената на McLaren F1 GTR и Porsche 911 GT1. Компанията спечели сериите два пъти (през 1997 г. и 1998 г.), но за целта бяха произведени 28 улични версии (25 минимум) Mercedes-Benz CLK GTR GT1, за да бъде хомологиран състезателният модел.



В края на 1998 г. CLK GTR е представен в целия си блясък - с 6,9-литров атмосферен V12 двигател.



Двигателят включва алуминиев блок и цилиндрови глави, ковани бутала, титаниеви биели, многопортово впръскване на гориво на Bosch, смазване със сух картер и резервоар за масло от въглеродни влакна. Резултатът е доста мощен агрегат, способен да развие 603 к.с. Времето за ускорение до 100 км/ч е около 3,8 секунди, а максималната скорост достига 344 км/ч.



Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport става още по-бърз благодарение на 7,3-литрова версия на V12 двигателя, чиято мощност е увеличена до 711 к.с. Super Sport може да ускори до 100 км/ч за 3,6 секунди и е с максимална скорост от 372 км/ч.



Mercedes-AMG ONE: максимална скорост 353 км/ч



Представен през 2022 г., двуместният хиперавтомобил е оборудван с E-PERFORMANCE Formula 1 хибридно задвижване, което комбинира V6 двигател и четири електрически мотора с обща мощност от 1063 к.с., което позволява на хиперавтомобила да ускори до 100 км/ч в 2,9 секунди. Максималната скорост е 353 км/ч. Mercedes-AMG ONE също заимства карбонов монокок и каросерия от карбонови влакна от състезателните болиди, които поддържат собственото тегло доста ниско - само 1695 кг.



През октомври 2022 г. ONE обиколи легендарната писта Nürburgring Nordschleife в Германия за рекордно време от 6:35.183 и стана най-бързият сериен автомобил на тази писта. През септември 2024 г. Mercedes-AMG ONE отново обиколи световноизвестната писта с още по-голям успех, пише carmarket.bg. Той записа време за обиколка от 6:29.09, превръщайки се в първия сериен автомобил, завършил изтощителната "Нордшлайфе“ за под 6:30 минути.



Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss: максимална скорост 349 км/ч



Кръстен на известния британски състезател сър Стърлинг Крауфърд Мос, автомобилът е лимитирана версия на Mercedes-Benz SLR McLaren, ограничена до 75 бройки. За разлика от стандартния модел, Stirling Moss няма покрив и предно стъкло.



Високата производителност се постига благодарение на изработен по поръчка 5,4-литров V8 двигател с компресор, който генерира 650 к.с. Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss е доста лек, тежи само 1551 кг.



Mercedes-AMG GT Black Series: максимална скорост 325 км/ч



Автомобилът разполага със 7-степенна AMG SPEEDSHIFT DCT трансмисия с двоен съединител и 4,0-литров би-турбо V8 двигател, който генерира 720 к.с. Суперавтомобилът може да ускори до 100 км/ч за 3,1 секунди и е с максимална скорост от 325 км/ч.



През 2020 г. Mercedes-AMG GT Black Series направи обиколка на Nordschleife за 6:43.616 минути и стана най-бързият сериен автомобил, постигнал това, въпреки че оттогава беше засенчен от Porsche 911 GT2 RS Manthey и гореспоменатия Mercedes-AMG ONE.



Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series: максимална скорост 320 км/ч



Достоен за титлата суперавтомобил, но въпреки това Mercedes-Benz предпочита да го нарича луксозен GT. Под капака му има алуминиев 6,0-литров V12 двигател с двойно турбо, който генерира 661 к.с. Това е достатъчно, за да ускори Grand Tourer от нула до 100 км/ч за 3,6 секунди и да достигне максимална скорост от 320 км/ч.



Инженерите на Mercedes са положили значителни усилия, за да намалят теглото на автомобила с приблизително 250 кг. Това беше постигнато чрез обширното използване на компоненти от въглеродни влакна и замяната на конвенционалния сгъваем покрив на SL 65 AMG с фиксиран твърд покрив.