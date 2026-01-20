Сутрин си взимаме кафе до работата или по задачи. Ако чашата с кафето е от пластмаса или има пластмасово покритие обаче, тя може да отдели хиляди микроскопични пластмасови частици в напитката. Ново изследване, публикувано в сп. Journal of Hazardous Materials: Plastics, показва, че топлината е основният фактор за отделянето на микропластмаси и че материалът на чашата има голямо значение.Микропластмасите са много малки пластмасови частици, които могат да се образуват при разпадане на по-големи пластмаси или да се отделят директно от продукти при нормална употреба. Те навлизат в околната среда, храната и в крайна сметка в човешкото тяло.Засега няма ясни доказателства колко от тези частици остават в организма, тъй като е трудно да се измерят точно. Не е ясно и как влияят на здравето в дългосрочен план, което налага нуждата от повече изследвания.Изследванията показват, че при пластмаси като полиетилен и полипропилен най-голямо значение има температурата. Колкото по-гореща е течността в чашата, толкова повече микропластмаса се отделя. В различни проучвания количествата варират от няколкостотин до над 8 милиона частици на литър, в зависимост от материала и начина на тестване.Колко дълго напитката стои в чашата не се оказва решаващо. Най-важен е моментът, в който горещата течност за първи път докосва пластмасата.Учените в това изследване събират и тестват 400 чаши изцяло от пластмаса или хартия. И двата вида пускат микропластмаса, но хартиените чаши отделят значително по-малко частици. Топлината има голям ефект - при пластмасовите чаши преминаването от студена към гореща течност увеличава количеството микропластмаса с около 33%. Човек, който всеки ден пие 300 мл кафе от полиетиленова чаша, може да поема около 363 000 микропластмасови частици годишно.Снимки с висока резолюция показват, че вътрешната повърхност на пластмасовите чаши е по-груба и неравна. Именно тези "грапавини“ улесняват отделянето на частици, обясняват учените. Топлината усилва процеса, защото омекотява пластмасата и я кара да се разширява и свива, което създава още повече малки фрагменти, попадащи в напитката.За топли напитки специалистите казват, че е най-добре да се използва чаша за многократна употреба, направена от неръждаема стомана, керамика или стъкло, тъй като тези материали не отделят микропластмаса, пише Puls.bg. Ако все пак се налага да използваме еднократна чаша, резултатите от изследването показват, че хартиените чаши с пластмасова облицовка обикновено отделят по-малко частици в сравнение с изцяло пластмасовите, макар че и двата типа не са напълно безопасни.Понеже топлината е основният фактор за отделянето на пластмасови частици, е добре да се избягва наливането на врящи течности директно в съдове с пластмасово покритие.