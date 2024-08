Актриса от "Властелинът на пръстените" изригна с признание за поредицата: Получила е безплатни сандвичи, но не и хонорар

© "Властелинът на пръстените" е една от най-печелившите филмови поредици на всички времена, събрала 2,9 милиарда долара в световен мащаб. Но според Кейт Бланшет това не означава непременно, че актьорите са получили солидна заплата за участието си във филмовата трилогия на Питър Джаксън.



По време на предаването "Watch What Happens Live" във вторник вечерта водещият Анди Коен попита Бланшет за кой филм е получила най-голяма заплата.



"Мисля, че вероятно е "Властелинът на пръстените", предположи Коен.



"Шегуваш ли се с мен?" Бланшет отговори. "Не, никой не получи нищо, за да се снима в този филм".



"Исках да работя с човека, който е направил "Braindead", продължи тя, визирайки зомби комедията на Джаксън от 1992 г., която в Северна Америка излиза под името "Dead Alive".



Бланшет участва в трилогията "Властелинът на пръстените" в ролята на Галадриел, кралица-елф, която притежава могъщи магически способности. Носителката на "Оскар" се превъплъщава в ролята и във филмовата поредица "Хобит", предистория на "Властелинът на пръстените".



"В общи линии получавах безплатни сандвичи и можех да запазя ушите си на елф", казва Бланшет за заплатата си във "Властелинът на пръстените". По-късно тя каза: "Жените не получават толкова много, колкото си мислите, че получават."



Бланшет се появи в предаването "Watch What Happens Live" заедно с Джина Гершон, за да промотира научнофантастичния филм "Borderlands", който излиза по кината от петък.



Базиран на популярната едноименна поредица видеоигри, "Borderlands" представя Бланшет в ролята на Лилит, престъпничка, която се завръща на родната си планета Пандора, след като е наета от производителя на оръжия Атлас (Едгар Рамирес), за да намери изчезналата му дъщеря. Във филма участват още Кевин Харт, Джейми Лий Къртис, Ариана Грийнблат, Флориан Мунтеану, Джак Блек и Гершон в ролята на лудата Мокси, пише fakti.bg.