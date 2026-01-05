Актриса от хитов сериал сложи край на кариерата си
©
Ето и целия пост:
Много съм щастлива, че тази година си заминава… По много причини, но! Замислих се за това, че ние - Човеците, имаме някаква странна нужда от това да отброяваме. Ясно е, че цифрите ни създават усещане за ред, но аз смятам жестоко да разбъркам реда в 2026-а.
Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има “ред", нали… И в този “ред" ще сложа едно голямо сърце за публиката си - за хилядите хора, които прегърнах и които ме прегръщаха тези 17 години на сцената. Любовта ви няма да ми липсва, защото съм си я взела и защото си я пазя! Тя ще си е винаги с мен.
Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си!
Обичам ви! Стъпете смело в 2026-а! Аз направо смятам да я взривя!
Още по темата
/
Тя ще изиграе Лили?
04.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нумеролог обясни как да разберем какво казват числата за личната ...
23:11 / 02.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
19:08 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
08:56 / 01.01.2026
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:40 / 31.12.2025
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:37 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.