Актрисата от няколко любими сериали от малкия екран Даяна Ханджиева изненада почитателите си с първа професионална фотосесия. Припомняме, че тя излезе в по-дълго майчинство, след като семейството ѝ с баскетболиста Кристиян Ставрев се увеличи. Първото им дете е момченце - Антони, а преди по-малко от година на бял свят се появиха и близначките Ваяна и Елеанора, припомняПокрай грижите за децата Даяна бе ограничила публичните си изяви. С новата гореша фотосесия тя отново напомни за себе си."Изтрих от речника си фразата "мога и сама". Вече не се правя на силна и независима, защото просто много ми се спи“, споделя тя."Като майка на 3 деца, се научих да запазвам спокойствие в “екстремни" ситуации - едното реве от глад, другото е гладно и наакано до уши, и трябва да се изкъпе веднага, за черешка и баткото реве, защото всички реват и на него му е мъчно. Тогава трябва да изключа всички звуци от околната среда, да си събера мислите и да подредя приоритетите, защото нямам 100 ръце. Да моля за помощ - ако с 1 дете се справях горе-долу добре и сама, с 3 вече признах, че имам нужда от всичката помощ на света. Изтрих "не, не, няма нужда, мога и сама" от речника си и се научих да искам някой да ми донесе вода, да държи бебетата, за да се изкъпя, да изведат баткото и т.н. Не се правя на "силна и независима жена", просто много ми се спи за такива подвизи. Да мултитасквам постоянно - "После" се заменя с "Докато" - ям, докато кърмя, подреждам, докато приспивам някое бебе на ръце, мия си шишенцата, докато оригвам другото бебе, четем книжки или играем с баткото, докато масажирам бебешки кореми“, гласяха част от откровенията й.