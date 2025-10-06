Новини
Актьорът Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
Автор: Цвети Христова 12:09
©
виж галерията
Актьорът в главната роля от турската телевизионна драма "Невиниите“ – Биркан Сокуллу, отбелязва своята 40-а годишнина днес, 6 октомври. Сокуллу е едно от най-ярките и харизматични имена в съвременното турско кино и телевизия и привлича вниманието на феновете не само с изумителната си визия, но и с изключителната си актьорска игра.

Биркан Сокуллу е роден в Истанбул на 6 октомври 1985 г. Бабата и дядото на актьора са били босненски имигранти. Той приключва баскетболната си кариера след 10 години поради контузия на крака. Завършил е университета в Малтепе със специалност Радио-телевизионно програмиране.

Докато учи в университета, той започва кариерата си на модел. Взимал е уроци по актьорско майсторство от Долунай Сойсерт. Той също учи в Драматичен и актьорски департамент в университета Айдън в Истанбул в продължение на една година. Биркан започва кариерата си като модел, но бързо преминава към актьорското майсторство, където талантът му разцъфтява. 

След успешните си роли в продукциите "Малки тайни“ и "Песента на живота“, Биркан Сокуллу се появява на малкия екран и в най-емблематичната си роля – в световноизвестната хитова драма "Невинните“. 

Сериалът е базиран на книгата на турския психиатър д-р Гюлсерен Будайъджъоглу, озаглавена "Апартаментът на невинните“, проследява живота на семейство Дереноглу, което живее в среда, изпълнена с дълбоки емоционални травми и множество психологични проблеми.

