"Най-голям страх са ми българските песни. Имам комплекс още от работата си при Слави. Слави ми е казвал: "Не можеш да пееш българско. Деси Добрева пее българско, ти си за английските песни“. Още имам комплекс от работата си при Слави тогава и българските песни са най-големият ми страх. Този комплекс сега се възвръща“. Това сподели Алекс Раева по време на последния лайф на "Като две капки вода", който се излъчи пред цяла България.

Певицата имитира Катя Филипова с песента ѝ "Незабрава“, след изпълението някои от зрителите заявиха, че Слави Трифонов донякъде е бил прав да я критикува, защото наистина не ѝ се получават.