Алекс Раева: Слави ми е казвал - "Не можеш да пееш "
Певицата имитира Катя Филипова с песента ѝ "Незабрава“, след изпълението някои от зрителите заявиха, че Слави Трифонов донякъде е бил прав да я критикува, защото наистина не ѝ се получават.
