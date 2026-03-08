Александра Богданска навлиза в нов и видимо по-луксозен етап от кариерата си. Дългокраката брюнетка вече работи със стилист, който подбира визиите й за всички професионални ангажименти. Ако преди инфлуенсърката и модел разчиташе основно на личния си вкус, сега всяка нейна поява е внимателно планирана. Тя е осъзнала, че публичният образ е капитал, който трябва да бъде управляван умно, а не оставян на случайността.Работата с професионалист е част от цялостната й трансформация – от риалити героиня в добре позициониран бранд. Богданска открито твърди, че напоследък е изцяло бизнес ориентирана. Моделската професия според нея е до време и тя няма илюзии, че външният вид е вечен актив. Затова инвестира всичките си спестявания в имоти – решение, което определя като най-сигурната форма на подсигуряване за бъдещето.Алекс винаги е държала да подчертае, че се издържа сама и никога не е разчитала на мъж да я подпомага финансово – нито по време на брака си с Даниел Петканов, нито в настоящата си връзка с певеца Мартин Светломиров. По-скоро се е случвало обратното – тя да печели повече от партньорите си. Този факт често е бил коментиран в светските среди, но за Богданска финансовата независимост е въпрос на принцип. Според слуховете в светските среди, водещата а "Биг Брадър" печели по над 60 000 евро месечно от дейността си. те са чинно декларирани в данъчните й декларации.В края на 2024 г. тя се нанесе в мезонет в престижен столичен квартал. Жилището е сериозна инвестиция. За интериора тя се доверила на професионална фирма, но участвала активно във всяко решение. Александра не била от онези клиенти, които просто подписвали договор и чакали крайния резултат. Тя комуникирала лично с майсторите, обсъждала материалите, цветовете и текстурите, следяла сроковете и настоявала всеки детайл да отговаря на представите й. За нея домът не е само място за живеене, а отражение на личния й вкус и статут, пише HotArena.Последният апартамент, който е купила, е по-малък, но плановете й за него са различни. Алекс няма намерение да живее там, а ще го отдава под наем. "Започвам обзавеждане от нулата. Това е нещо, което досега не ми се е налагало“, коментира преди време тя. Инфлуенсърката възнамерява да документира целия процес в социалните мрежи и да държи последователите си в течение. Хубавицата отлично разбира силата на аудиторията си и умее да я превръща в разменна монета.През последната година тя осезаемо е вдигнала нивото и в професионален план. Профилът й в инстаграм вече е изцяло бизнес ориентиран. Почти всяка публикация е рекламна, внимателно режисирана и стратегически позиционирана. За съвместната си дейност с нея рекламодателите плащат хиляди левове. Богданска вече не приема бартерни предложения с лека ръка, както в началото на кариерата си. След участието си във "ВИП Брадър" и бурния медиен интерес около връзката й с Даниел Петканов, брандовете започнали масово да й пишат. Тогава тя често работела срещу безплатни продукти и услуги. Днес обаче условията са различни. Алекс иска сериозни суми и работи само с компании, които отговарят на вижданията й. Тя е наела екип, който поддържа профилите й в социалните мрежи, да монтира видеоклиповете и да обработва снимките й. "Преди правех всичко сама, но вече нямам това време. Много по-лесно е, когато получаваш помощ. Вече си имам екип от професионалисти и мога да се занимавам само с креативната страна на работата си", споделяла е тя. Това й позволява да мисли стратегически и да планира дългосрочно, вместо да губи време в технически детайли.Личният живот на Богданска остава почти извън публичното пространство. Понякога публикува снимки със сина си Габриел, за да покаже, че освен успешна и амбициозна жена е и всеотдайна майка. Когато не е ангажирана със снимки и кампании, тя прекарва време с 6-годишното момче. Детето поддържа връзка както с майка си, така и с баща си. Алекс и Даниел Петканов са положили усилия раздялата им да не се отразява негативно на наследника им. Запознати твърдят, че двамата поддържат добър тон и това дава резултат.За настоящата си връзка с Мартин Светломиров Богданска почти не говори. Рядко го показва в социалните мрежи и не коментира отношенията им. Тя предпочита личният й живот да остане извън фокуса на аудиторията, за разлика от периода, когато скандалите с Петканов бяха постоянна тема . Именно покрай бурната им връзка и телевизионната сватба Алекс стана разпознаваемо лице. Днес обаче тя съзнателно е сменила посоката – от скандална риалити звезда към дисциплинирана бизнес дама, която инвестира, планира и внимателно изгражда публичния си образ.