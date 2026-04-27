В този сезон обикновено търся вариант как да почина от натоварването. Тъй като времето и пространството са горните ориентири на нашето съзнание, когато откъснеш го откъснеш и го сложиш в много далечно пространство, и трябва да попътуваш малко повече, има съвсем различна сетивност. Заради това избрах Мавриций, за да се върна заредена. Това каза психологът и пътешественик Александра Петрова в предаването "Куфарът на фокус" на Радио ФОКУС.

Икономическото чудо на Африка

"Мавриций е чудото на Африка и е пример за бурно икономическо развитие. Страната няма армия, а образованието и здравеопазването са напълно безплатни. Островът поразява със своята наситена зеленина, отлични пътища и висока култура на обслужване. Въпреки че е най-гъсто населената държава в Африка, там цари спокойствие и почти липсва престъпност", разказа гостът.

Седемте цвята на Шамарел и легендата за Додо

Една от най-големите забележителности са цветните пясъци на Шамарел. Това са вулканични образувания в нюанси на виолетово, оранжево, кафяво и синьо, които не се смесват помежду си. В близост се намира и внушителен 90-метров водопад, падащ в древен вулканичен кратер. Символът на острова е птицата Додо. Макар и изчезнала преди векове, тя е оставила своя отпечатък върху екосистемата. "Холандците обвиняват французите, че са я изяли, французите обвиняват холандците, но истината е, че птицата е била изключително доверчива, защото не е имала естествени врагове“, сподели Петрова. Островът пази и паметта за робите, избрали свободата пред пленничеството на върха Льо Морн Брабант – място с особена историческа енергия.

Близка среща с лъвове в парк "Касела"

В парк "Касела" посетителите могат да преживеят нещо уникално – разходка с лъвове в естествената им среда. Животните не са упоени, а са отгледани в парка и позволяват близък контакт под зоркия поглед на водачите. "Да видиш това диво животно буквално на една ръка разстояние е магическо преживяване. Водачите дори се шегуваха с тези, които ги беше страх, за да ги отпуснат“, допълва пътешественикът. Островът предлага и богати възможности за гмуркане сред коралови рифове, където морските обитатели са изключително разнообразни, а делфините често съпътстват катамараните в океана.

Кулинарна мозайка и гостоприемство

Кухнята е силно повлияна от Индия – преобладават ястията с къри, ориз и морски дарове. Характерни са екзотичните плодове като ананас и маракуя, както и местният ром, произвеждан от захарна тръстика. Интересен факт е, че местните жители са изключително дружелюбни и често заговарят туристите без користни цели, просто за да споделят радостта от общуването. "Бог първо е създал Мавриций и след това, по негово подобие, е направил Рая“, цитира Александра Петрова думите на Марк Твен за острова.

