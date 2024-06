Александър Антонов: Политическите наративи съсипват киноиндустрията

© Фокус Жалко е, че киноиндустрията става жертва на дневния ред на политиката, а от там – и на капитализма и стремежа за изкарване на повече пари. Винаги ще има недоволни. Това каза спортният журналист Александър Антонов в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“.



Двамата коментираха франчайза Star Wars и либералните послания, които взимат връх над сюжетните линии в продукциите.



"Не знам доколко Катлийн Кенеди и Lucasfilm осъзнават какво имат в ръцете си и дали наистина не искат да изстискат допоследно каквото има, запълвайки тези дупки в различни части на времевата линия. Идеята е чудесна, адмирирам я, но не знам дали в случая не залагат повече на количеството и на изкарването на пари, отколкото на качеството“, коментира Александър Антонов.



През 2025 г. Lucasfilm, част от Disney, планира да пусне два нови игрални филма от франчайза, шест години след последния излязъл – "Възходът на Скайуокър“. "Единият от тях ще е за Грогу и Мандалореца. За другия все още няма яснота дали ще е за Рей, Епизод 10, или за първия джедайски орден, чиято история се развива 10 000 години преди Епизод 1“, поясни спортният журналист.



Според него Епизод 9 е станал жертва на Епизод 8. "Възходът на Скайуокър“ не е това, което трябваше да бъде. Имаше чувството за претупване на сценария и на самия сюжет“, смята Александър Антонов.



Това, което според него пречи Star Wars да бъде толкова творчески интересен след продажбата на правата, е фокусът върху политкоректността и модерността, а не върху сюжетите.



"В сериала The Acolyte се набляга на неолиберализма. Там участват актьори от малцинствата, афроамериканци, азиатци, хомосексуалисти. Аз срещу тях нямам нищо против, но това, което ме дразни, е, че това се натрапва. Разбирам, че това е политкоректно и модерно, но това по никакъв начин не помага на сценария“, даде пример Александър Антонов.



Според водещия на предаването Благой Д. Иванов проблемът идва от това, че посланието, което носи сериалът The Acolyte, е сложено на първо място, а сюжетът и творческите възможности на екипа са второстепенни. Сериалът има изключително нисък зрителски рейтинг, отбеляза той.



"Един от основните проблеми на франчайза откакто Star Wars е в ръцете на компанията Disney е, че те играят ден за ден или филм за филм и не успяват да направят една добре разчертана творческа карта, която да следват. Това беше основният проблем на т.нар. sequel трилогия. Подобна творческа немощ според мен тръгва много по-рано. Смятам, че тя присъства осезаемо в Епизод 8 и Епизод 9, както и в сериала "Оби Уан Кеноби“, посочи Иванов.



Според него сериалът The Mandalorian първоначално е дал заявка за една добра странична история. "Първите два сезона бяха доста издържани. Третият сезон смятам, че е доста слаб, а The Book of Boba Fett, който е нещо като придатък, беше изключително лош сериал“, коментира водещият.



Самият факт, че от 2019 г. няма игрален филм Star Wars е показател, че в компанията има сериозен проблем, смята той. "Проблемът на трилогията е, че всеки филм е сам за себе си. Първият филм се появява, полага някакви основи, създава мистерия. След това идва Райън Джонсън и загърбва тази мистерия, което според мен е бягане от творческа отговорност. За мен Епизод 8 е повече като тролене към всички очаквания на феновете, които не са случайни. След това идва Епизод 9, който казва "Не, не, сега ще поправим всичко“. Ако беше един сценарист или един сценарен екип, но различни режисьори, пак щеше да проработи, защото това е формулата на оригиналната трилогия“, обясни водещият.



"Ако искаш да промениш нещо ключово, трябва да можеш да го защитиш творчески и да спреш с този активизъм, защото той отблъсква страшно много. Когато превърнеш нещо в наратив, в проповед, то започва да отблъсква дори хората, които по принцип подкрепят тези маргинализирани групи“, допълни Иванов.