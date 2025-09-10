Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си, но той успя да се съвземе

© Холивудската легенда Чарли Шийн официално свали маската. По време на откровен разговор с Дейвид Духовни в Ню Йорк, звездата от "Плутоон“ и "Двама мъже и половина“ разкри как бащинството го е променило, какво го е довело до трезвост и как е събрал сили да напише мемоар, в който не спестява нищо.



"След като най-накрая оставих бутилката, децата ми започнаха да идват у дома. Отговорността ме удари като влак“, каза Шийн пред публиката в 92nd Street Y.



Неговата книга The Book of Sheen, която излиза официално във вторник, проследява бурния му живот — от почти фаталното раждане през 1965 г., до момента, в който слага край на алкохола и наркотиците през 2017 г. Книгата е написана с необичаен стил — някои думи са умишлено изписани така, както той ги "чува в главата си“. Например, "dude“ става "dood“.



"Исках читателят да се чувства така, сякаш е с мен в стаята — на малка вечеря, на чаша вода, докато разказвам всичко това“, обясни той.



Шийн не се свени да говори за най-тъмните си моменти. Описва "интензивния сексуален компонент“ на наркотиците, особено кокаина, и споделя, че алкохолът е бил неговата най-голяма слабост, тъй като помагал срещу заекването му — но само за първия час. "Проблемът е следващите 12 часа“, признава той.



Актьорът откровено казва: "Аз съм добър човек. Понякога добрите хора правят лоши неща, но единственият начин да останеш добър, е да ги признаеш и да продължиш напред.“



Шийн също така разкрива, че част от домашните му филми, заснети още като дете заедно с братята Пен – Шон и Крис, ще бъдат показани в предстоящия документален филм aka Charlie Sheen в Netflix (в два епизода), който излиза в сряда. Темите на филмите? Криминални истории, отмъщение и злодеи – типичен "Шийн стил“.



"Докато всички караха скейт или сърфираха, ние снимахме“, спомня си той с усмивка.



"Писането на тази книга беше най-трудната и най-удовлетворяваща работа в живота ми“, каза той и намекна, че евентуалното му завръщане на екран може да бъде само в проект, написан лично от него. "Може би трябва да напиша следващото нещо, в което ще играя.“