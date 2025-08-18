Новини
Американски изследователи откриха тайната за дълголетие и стройна фигура
Автор: ИА Фокус 20:11
©
Изследователи от Университета на Уисконсин са открили тайната на дълголетието и стройната фигура по време на експериментите си върху гризачи. Според техните открития, публикувани в Nature Metabolism, намаляването на приема на калории, комбинирано с периодично гладуване, е рецептата за успех.

В същото време, горната комбинация подобри инсулиновата чувствителност и препрограмира метаболизма, за да използва натрупаните мазнини за производство на енергия.

Като част от проучването, научният екип разделил експерименталните животни - предимно мъжки мишки - на четири групи според специално разработени диетични планове:

- група, която можеше да се храни, когато и с каквото си поиска,

- секунда при периодично гладуване - те биха могли да консумират голямо количество храна за кратък период от време (времеви прозорец) и след това да гладуват, без да намаляват приема си на калории

- две групи с 30% по-малко калории в дневния си хранителен режим, едната на периодично гладуване, а другата на свободен режим на хранене.

Резултатите показват по-добро общо здравословно състояние на мишките на периодично гладуване  със или без намаляване на приема на калории  в сравнение с тези на диета от свободно отглеждани кокошки. Освен това, състоянието на черния дроб на мишките в първата група показва по- здравословен метаболизъм, пише ygeiamou.gr.

Накрая, мишките, които просто са приемали по-малко калории, са показали по-добър контрол на кръвната захар , но са починали на по-млада възраст, почти осем месеца по-рано от гризачите, които са приемали по-малко и в рамките на определен времеви прозорец. Както добави професор Дъдли Ламинг, те също са имали по-лошо общо здравословно състояние, което стига до заключението, че лекарствата или диетичните интервенции за подобряване на здравето трябва да следват модела на периодично гладуване, а не на ограничаване на калориите.

Научни възражения

Констатациите не бяха всеобщо приети, като някои учени твърдяха, че те не се отнасят за хората, поради големите биологични разлики между хората и мишките. Както каза професор сър Стивън О'Рахили, директор на отдела за метаболитни заболявания към Съвета за медицински изследвания в университета в Кеймбридж, " заключенията са интересни, но е трудно да се приложат към хората “.

Според него има разлики в честотата на различните телесни процеси между двата вида, така че еквивалентно проучване при хора би изисквало участниците да консумират всички калории, от които се нуждаят за една седмица, в рамките на един ден и да гладуват през останалите шест. Освен това, тъй като мишките живеят около две години, а продължителността на човешкия живот е около 80 години, професорът изчислява, че ще са необходими 50 години, за да се провери дали такава значителна промяна в хранителните ни навици действително може да увеличи дълголетието ни.

В заключение професорът заяви: " Знаем, че избягването или намаляването на затлъстяването е полезно за човешкото здраве и всеки човек намира различен начин да постигне това. Някои може да открият, че намаляването на честотата на хранене е нещо, което им подхожда .“






