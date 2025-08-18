ЗАРЕЖДАНЕ...
|Американски изследователи откриха тайната за дълголетие и стройна фигура
В същото време, горната комбинация подобри инсулиновата чувствителност и препрограмира метаболизма, за да използва натрупаните мазнини за производство на енергия.
Като част от проучването, научният екип разделил експерименталните животни - предимно мъжки мишки - на четири групи според специално разработени диетични планове:
- група, която можеше да се храни, когато и с каквото си поиска,
- секунда при периодично гладуване - те биха могли да консумират голямо количество храна за кратък период от време (времеви прозорец) и след това да гладуват, без да намаляват приема си на калории
- две групи с 30% по-малко калории в дневния си хранителен режим, едната на периодично гладуване, а другата на свободен режим на хранене.
Резултатите показват по-добро общо здравословно състояние на мишките на периодично гладуване със или без намаляване на приема на калории в сравнение с тези на диета от свободно отглеждани кокошки. Освен това, състоянието на черния дроб на мишките в първата група показва по- здравословен метаболизъм, пише ygeiamou.gr.
Накрая, мишките, които просто са приемали по-малко калории, са показали по-добър контрол на кръвната захар , но са починали на по-млада възраст, почти осем месеца по-рано от гризачите, които са приемали по-малко и в рамките на определен времеви прозорец. Както добави професор Дъдли Ламинг, те също са имали по-лошо общо здравословно състояние, което стига до заключението, че лекарствата или диетичните интервенции за подобряване на здравето трябва да следват модела на периодично гладуване, а не на ограничаване на калориите.
Научни възражения
Констатациите не бяха всеобщо приети, като някои учени твърдяха, че те не се отнасят за хората, поради големите биологични разлики между хората и мишките. Както каза професор сър Стивън О'Рахили, директор на отдела за метаболитни заболявания към Съвета за медицински изследвания в университета в Кеймбридж, " заключенията са интересни, но е трудно да се приложат към хората “.
Според него има разлики в честотата на различните телесни процеси между двата вида, така че еквивалентно проучване при хора би изисквало участниците да консумират всички калории, от които се нуждаят за една седмица, в рамките на един ден и да гладуват през останалите шест. Освен това, тъй като мишките живеят около две години, а продължителността на човешкия живот е около 80 години, професорът изчислява, че ще са необходими 50 години, за да се провери дали такава значителна промяна в хранителните ни навици действително може да увеличи дълголетието ни.
В заключение професорът заяви: " Знаем, че избягването или намаляването на затлъстяването е полезно за човешкото здраве и всеки човек намира различен начин да постигне това. Някои може да открият, че намаляването на честотата на хранене е нещо, което им подхожда .“
