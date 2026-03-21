Ан Хатауей разкри тайната си от "Оскарите“ тази година. Множество фенове на актрисата спекулираха, че тя се е подложила на естетически корекции и по-конкретно ботокс, след като тя се появи на червения килим на наградите "по-свежа“ отвсякога. Ето всъщност на каква процедура се е подложила.След церемонията по връчване на наградите "Оскар“ за 2026 г. в театър "Долби“ в Лос Анджелис в неделя, 15 март, 43-годишната звезда от "Дяволът носи Прада 2“ сподели в Instagram ден по-късно кадри зад кулисите, в които се подготвя за събитието.Видеото започна, като асистент на Хатауей показа нейния многочислен екип от хора, който включва стилиста Орландо Пита, гримьора Хън Ванго и козметика за лице Гавин Маклауд-Валентин, погрижили се за бляскавата ѝ визия.След това видеото показа роклята на Valentino с флорален принт и диамантите на Bulgari, които тя носи на събитието.След това Хатауей се обърна към Пита, за да разкрие един фин трик, който използва като част от визията ѝ."Добре, барабани, моля, Орло, покажи им тайната ни“, каза актрисата.Пита обясни, че той прави малка плитка от двете страни на главата ѝ, след което я издърпва назад. След това внимателно оформя косата ѝ, за да се увери, че плитките не се виждат, като ги завръза една за друга по средата, отзад."И изглеждам малко по-будна“, каза актрисата за прическата, която придава мигновен лифтинг ефект на очите, цитира ladyzone.