Ана Бояджиева за Диско феста на Античния: Ще може да се танцува в оркестрината

© Fab Morvan от Milli Vanilli Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Ана Бояджиева, от МаскАрт, организатор на "Disco music fest - Back to the 80‘ and 90"



Какво предлага програмата на Диско феста на Античния театър тази година?



Програмата ни е отново изключително танцувална, забавна. ICE MC и Fun Factory, Milli Vanilli, т.е. Фаб Морван – единият от Milli Vanilli и Haddaway са ни звездите. Ще имаме диджейска битка и това са участниците в две вечери.



Какво представлява този фест? Да кажем за хората, които никога не са били, как ще ги накарате да дойдат? Да разкажете нещо по-интересно от самия фестивал. Кое е неповторимото?



Искаме да се върнем в онова време, когато сме били изключително безгрижни, щастливи, с много положителни емоции. Израснали сме с тази музика. Идеята на фестивала е това – да видим тези артисти, с които сме расли на живо, да ги чуем, докато имаме тази възможност, защото с времето е факт, че всички остаряваме. Те също не могат да бъдат така енергични винаги.



И смятам, че не бива да се пропуска. Защото, както виждаме в интернет пространството, те продължават да имат изключително много почитатели, които гледат, слушат техните клипове и песни. Аз няма какво да говоря, за да ги накарам – в момент, в който чуем техните песни, то ти се заиграва.



Да, така е наистина. Но все пак това място, Античният театър, е малко по-специфично, не мога някак си да си представя как може за танци да стане.



Тази година решихме да направим нещо много различно. Не съм виждала събитие, което да се е случвало в така наречената оркестрина – пред сцената. Там ще бъде зона за правостоящи. Там всеки, който иска да потанцува, може да слезе да си танцува, както и по пътеките горе – няма по никакъв начин да преувеличаваме един нормален капацитет. Т.е. няма да пълним до дупка, до максимум капацитет мястото, а по-скоро хората, за да се забавляват им трябва простор за това.



Затова всеки трябва да се постарае да си вземе билет навреме.



И да бъде с удобни обувки, настроение, билетът в ръката и времето да е с нас, чакаме ги там.



На 14-15 юни от 20.30 часа започваме, като ще се редуват диджей, изпълнител, диджей, изпълнител, и така ще е около 3 часа програмата.



А трудна ли е самата логистика за вас, като организатори? Не искам да разкривате детайли от кухнята, но все пак това са известни имена. Какво ви коства това?



Трудно е, да, наистина, да ги опазим. И не само да ги опазим, защото аз съм сигурна, че нито един от почитателите им не иска нещо лошо да се случи, а просто да се докосне до тях, което път на този терен е доста неподходящо да се спускат много на едно място. И това ни затруднява - автографите, снимките. Но мисля, че всеки един от изпълнителите ще отдели малко време за това след своето участие. Иначе, настанили сме ги, гостоприемни сме. Т.е. предвидили сме всичко по настаняването. Да им покажем и по малко града, да хапнат и от нашата кухня. Т.е. всичко, всичко е наред. То вече за трета година ще се случва и мисля, че ще се справим отново добре.



През първите две години имахте ли някакви проблеми, които сега сте изгладили, така да се каже?



Ами то винаги се случва нещо, ние не можем да контролираме всичко. Първата година имахме изключително интересна ситуация, в която имаше огромна авария, изгоря някъде трафопост голям. Спря токът на първата вечер от фестивала. Оказа се, че в гримьорните няма никаква светлина никъде. Но после всичко мина добре, защото имахме късмета само до гримьорните да няма ток, а на сцената имаше.



Така че винаги може да се случи нещо. На втората вечер, когато бяха Kool & the Gang като изпълнители, валя проливен дъжд, но публиката остана и беше прекрасно. Беше прекрасно, въпреки че бяхме мокри всички.



За децата нещо по-специално има ли като информация, която да кажем, ако има семейства с деца? Те всъщност безплатно ли влизат?



Да, да. Изключително е важно да кажем, че до 4-годишна възраст дете влиза без билет, но без право на място, т.е. трябва да бъде в родителите си. След това, вече по-големите дечица, които няма как да стоят в родителите, тъй като ще пречат на хората пред тях на седалките по камъните, няма как да бъде без място и без билет, Цената на двудневния билет започва от 40 и 45 лева. За двудневен билет мисля, че е съвсем достъпно и възможно.



А свършиха ли вече билетите, или все още има надежда да се вземат?



Все още има малко билети, оно се вижда, че се ускорява продажбата. Така че хората трябва да побързат. Всички, които искат да се докоснат до тези имена, трябва да побързат, за да са сигурни, че ще могат да посетят събитието.



Благодаря много за информацията. Диско фестивал, който наистина си заслужава да се посети. Нещо друго, ако вие искате да кажете?



Много-много благодаря за интереса и вниманието от ваша страна. Имаме нужда от тази подкрепа. Надявам се все повече хора да разберат, за да могат да дойдат, защото всяка една от вечерите досега са били изключително празнични, с много настроение и наистина ги помним ги. Ще ги помним, сигурна съм.