Аналогов ренесанс: Gen Z се връща към телефоните с копчета от 1 януари?
© Pinterest/Elaine Smith
"Аналоговият ренесанс" насърчава употребата на телефони с капаче или копчета, CD и MP3 плеъри, фотоапарати с филм, касетофони, кабелни слушалки и други технологии от "преди ерата на смартфоните". Силен акцент се поставя и върху физическите музикални носители, като виниловите плочи, аудиокасети и дискове, които изискват активно внимание от страна на слушателя.
Технологиите безспорно революционизираха всяка една сфера от личния и професионалния ни живот, но след повече от десетилетие на доминация на стрийминг платформи, алгоритми и постоянна онлайн свързаност, новото поколение сякаш започва да търси по-бавен, по-осезаем и по-смислен начин на взаимодействие с технологиите.
За поколение Z аналоговото не е просто проява на носталгия към една епоха, а творчески, емоционален и дори политически акт - форма на съпротива срещу удобствата на дигиталния свят. Аналоговият избор се превръща в отговор на дигиталното претоварване в свят, където съдържанието е безкрайно, но преживяванията — мимолетни и повърхностни.
Мотиви за приемането на подобно предизвикателство са желанието за контрол над собственото време, отказът от алгоритмично управление на вниманието, стремежът към реална собственост над личните спомени - снимки, музика и филми. Дигиталният свят често изглежда ефимерен в сравнение с физическите носители.
Освен личен избор, аналоговият ренесанс носи и социално послание. Той поставя под въпрос културата на непрекъсната продуктивност, зависимостта от екраните и илюзията, че бързият достъп означава по-дълбоко преживяване.
