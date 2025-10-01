Новини
Анатоли Лазаров и Георги Златарев: "Те бяха десет" е представление за доброто, което ще дойде
Автор: Биляна Бозинарева 16:46Коментари (0)40
Преди дни в столичния театър "Възраждане“ се състоя премиерата на представлението "Те бяха десет“ с режисьор Йосиф Сърчаджиев.

Самият той разкрива, че спектакълът е за това, че въпреки многото лошо в този свят, доброто ще дойде. Това разказаха актьорите Анатоли Лазаров и Георги Златарев за предаването "Приказките от днес“ на Радио Фокус. 

Има филм от 1945 г., който е сниман докато авторката Агата Кристи е била жива. Той носи името "И не остана нито един“. Явно още тогава е имало проблем с оригиналното заглавие на романа "Десет малки негърчета“, обясни Златарев.

От своя страна Лазаров добави, че на сцена се ползва истински пистолет.

В известния роман на Агата Кристи Анатоли Лазаров е в ролята на 80 годишния генерал Макартър,  а Георги Златарев – съдия Лорънс Уоргрейв.

Двамата актьори казаха още, че не за първи път работят с режисьора Йосиф Сърчаджиев.

"Обичам да репетирам с него. Той е страхотен човек, работи спокойно. Успява да подреди и изчисти отношенията между персонажите“, каза Златарев.

"Йосиф Сърчаджиев е сериозен професионалист. Говори малко и просто, но всичко ти става ясно в дълбочина", добави Георги Златарев.

Представлението "Те бяха десет“ може да гледате на сцената на театър "Възраждане“ на 18-ти и 31-ви октомври. Следващите дати може да видите на сайта на театъра.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
