Андреа: Аз нямам много бивши гаджета
Това сподели фолкпевицата Андреа пред зрителите на предаването "Култ". Тя бе в студиото на bTV за откровено интервю след близо 2 години мълчание.
"Аз нямам много бивши гаджета, но поддържам добри отношения с миналите ми половинки. Истината е, че човек трябва да си каже: "Ставам и се изправям", споделя Андреа.
Почина известен режисьор
09:32
