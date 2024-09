Андреа Бочели празнува

© Днес, 22 септември, рожден ден празнува италианският тенор Андреа Бочели.



Андреа Анхел Бочели е цялото му име. Той е роден в Лаятико, Италия. Вродена глаукома е заболяването, с което се ражда. Бочели е на 12-годишна възраст, когато окончателно загубва зрението си, вследствие на удар с топка при игра на футбол. А на 14 години печели първото си музикално състезание, като изпълнява интерпретация на "O Sole Mio". Учи право в университета в Пиза.



Още интересни факти за големия певец:



- Пее по пиано барове, за да изкарва допълнителни пари, докато учи;



- Големият пробив на Бочели идва, когато Лучано Павароти получава негов демо запис. Малко след това двамата започват да изпълняват заедно на редица концерти;



- Il mare calmo della sera е името на първия му албум;



- 17 са издадените му самостоятелни албума до момента. Последният е през 2020 г.;



- 5 са албумите, в които си партнира с различни музиканти и изпълнители;



- Duets е последната му колекция, който трябва да излезе на 25 октомври и чества неговата 30-та годишнина в музиката;



- Над 80 милиона записа има продадени по целия свят;



- 1994 г. Бочели за първи път изпълнява пред папата;



- "Time to Say Goodbye" - дуетът между Бочели и Сара Брайтман, изпълнен за първи път през 1996 г., е една от най-обичаните от феновете му песни;



- 1998 г. Селин Дион и Бочели записват "The Prayer" за анимационния филм "Вълшебният меч", който печели наградата Златен глобус за най-добра оригинална песен;



- 1998 г. Бочели прави своя оперен дебют;



- 2010 г. е удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд;



- 2012 г. - тогава е удостоен с наградата за най-добър международен изпълнител на наградите Classic BRIT;



- Флейта, саксофон, тромбон, арфа, китара и барабани са музикалните инструменти, на които може да свири;



- Bocelli Family Wines е името на семейната винарна, която притежава заедно с брат си;



- Кучета обича изпълнителят и има няколко осиновени от различни части на света.



Конна езда обожава и практикува често;



- Teatro del Silenzio е името на театъра в родното му място, който общината построява, благодарение на Бочели. Той изпълнява там един път годишно;



- Енрика Чензати е името на първата му съпруга. Женят се през 1992 г. и се развеждат през 2002 г.;



- Вероника Берти е името на втората му и настояща съпруга. Женят се през 2014 г.



3 деца има Бочели. Две от Енрика и едно от Вероника.



- 100 милиона долара - на толкова оценено състоянието му.