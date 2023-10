Андрей Велков: Това, което се случва в момента по света, е толкова страшно, че не могат да го измислят и най-големите психопати писатели

© Фокус Това, което се случва в момента в света, е толкова страшно, че не могат да го измислят и най-големите психопати писатели. Това каза в предаването "Сториборд“ с водещ Благой Иванов по Радио "Фокус“ писателят Андрей Велков. Той е автор на "Български психар“ и "Ерата на паниката“.



С жанра смешен филм на ужасите той определи кампанията за местните избори, а като пример за перманентен филм на ужасите, в който всички участват – политиката. "Аз съм маркетолог и политолог и знам неща от кухнята. Затова ужасът във филмите и в литературата не може да достигне ужаса в реалния свят“, смята той.



Разказа, че в момента работи по политическа сатира, като тя обхваща периода от 2001 г. до наши дни. "Ще разкажа защо милата ни родина е такъв филм на ужасите, но през гледната точка на отрицателните герои. Ще гледаме през очите на няколко злодеи как точно са се случили нещата“, обясни писателят.



По повод предстоящия Хелоуин, Андрей Велков и водещият представиха няколко филма на ужасите, на които ценителите на този тип кино трябва да обърнат внимание.



"Ритуалът“ е адаптация по книга в стил езически хорър. Филмът разказва за група туристи, които се загубват в шведската пустош и се срещат с полубожество, "което има доста интересни хранителни навици“, обясни Андрей Велков.



Той препоръча силно и хоръра "30 дена нощ“. "Това е истински вампирски филм, който е адаптация по комикс. Режисьорът е Дейвид Слейд, който има и противоречиви филми в кариерата си“, добави писателят.



Благой Иванов пък препоръча хелоуинския хорър "Черна жътва“ на същия режисьор. Гостът обърна внимание и на "Nope“ на режисьора Джордан Пийл, който определи като смесица от хорър и фантастика.



Според Андрей Велков "Смъртоносен хоризонт“ е задължителен филм за всеки ценител на филмите на ужасите. "Всъщност "Смъртоносен хоризонт“ е филм, който смесва научната фантастика с един почти сатанински хорър и малко напомня на нещо като "Хелрейзър“ в Космоса“, допълни Благой Иванов.



Задължителен сериал за всички почитатели на хоръра според Андрей Велков е "Аш срещу Злите мъртви“ на Сам Реми. Обърна внимание и на някои от сезоните на "American Horror Story“ и на сериала "Зло“, който представя борбата между доброто и злото.



И двамата силно препоръчаха сериалите на режисьора Майк Фланаган, особено "The Haunting of Hill House“. "Той така вдигна летвата с този сериал, че сам не може да се стигне. Във всеки негов сериал има няколко момента на чиста гениалност – речи или сцени, които си струват“, коментира Андрей Велков.



"Всичко, което Майк Фланаган е правил, ми бледнее пред "The Haunting of Hill House“ по Шърли Джаксън. Това беше първият сериал, с който избухна. Преди това той е правил филми, но това беше нещо, с което той се затвърди като име. Наистина този сериал е абсолютен шедьовър. Всичко останало е прилично, но не на това ниво“, каза Благой Иванов.



Той препоръча и "The Fall of the House of Usher“, който е базиран на различни произведения от Едгар Алан По. Режисьорът ги интерпретира в общата история на семейство Ъшър, обясни водещият.



Сериалът "Midnight Mass“ пък е много силно повлиян от Стивън Кинг. "Midnight Mass беше една добра трактовка за малкото сплотено общество, което започва да се разяжда отвътре, тъй като някакъв външен фактор идва и го покварява, което е много Стивън Кинг момент“, каза Благой Иванов.