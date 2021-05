Aнджелина Джоли на 45 без никакви бръчки

© Aнджелина Джоли много рядко се съгласява на публични изяви през последните години. Още преди пандемията тя се самоизолира с децата си, докато с Брад Пит водеха тежки адвокатски битки за попечителството и подялбата на имуществото покрай развода.



Затова и няма как да не отбележим настоящата й изява. Става въпрос за онлайн интервю за австралийската медия The Sunday Project, в което става въпрос основно за новия филм с нейно участие "Those Who Wish Me Dead“.



Но преди да стигнем до информацията за филма, няма как да не отбележим неувяхващата красота на Джоли. На 45 години тя има порцеланова кожа, без никакви бръчки. Не знаем каква е тайната на вечната й младост, но пък тя кога ли е изглеждала зле.



Актрисата разкрива, че по време на снимките в Ню Мексико, е била с шестте си деца, така че през уикендите са се наслаждавали на време заедно. "Плувахме, забавлявахме се, просто се шляехме заедно“, коментира Джоли. Една от причините да остави на заден план режисурата и да се завърне към актьорската игра бе именно, за да прекарва повече време с децата си, както разкри самата тя.