Фолк звездата Анелия направи откровена равносметка за своя четвърт век кариера, като призна, че като дете е мечтаела да бъде манекенка, а не певица. Изпълнителката сподели детайли за трудните моменти в началото и подготовката за големия си юбилей в "Арена София“ по време на участието си в CoolT по bTV, информира Plovdiv24.bg.Пред камерата Анелия се върна назад в годините, когато е била на крачка от това да се откаже от музикалното си образование. Тя отдаде почит на покойния си баща, който в критичен момент ѝ е дал свободата да избере своя път, без да я притиска с уроците и кандидатстването в музикално училище."Човек постоянно трябва да се труди. Илюзия е да си мислиш, че можеш да получаваш, без да даваш“, категорична е хитовата изпълнителка, която не спира да работи върху себе си вече две десетилетия и половина. По думите ѝ е глупаво да се състезаваш с колеги, но трябва винаги да изискваш от себе си.Бившата съпруга на бизнесмена Коко Динев разкри, че е променила драстично ежедневието си. Анелия е заменила фитнес залите с природата. Тя живее в къща в столичния квартал "Драгалевци“. Прекарва свободното си време в дълги разходки в гората, където намира вдъхновение за бъдещите си проекти.Кулминацията на творческия ѝ път до момента ще бъде отбелязана на 28 ноември с мащабен концерт в зала "Арена София“. Събитието, озаглавено "Първите 25 години“, ще събере феновете на "лекия жанр“ за едно незабравимо шоу."Докато съм здрава, докато мога – ще пея“, зарече се гласовитата старозагорка, която не смята скоро да слиза от сцената.