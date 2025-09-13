Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Анелия: Не съм готова да стана майка
Автор: Екип Ruse24.bg 13:37Коментари (0)57
©
Анелия с шокиращи разкрития пред водещия по NOVA Мариян Станков - Мон Дьо. Попфолк певицата споделя, че не е могла да бъде до Ивон в тежък момент. 

"Аз искам живота ми да е лекота. Цената е много висока. Личният ми живот не е този, който ми се искало да е. Безсънни нощи, много работа, много сила и характер. Не бях до детето си. Знаеш ли какво ми каза? "Мамо, аз ще помоля баба ми да дойде в стаята след операцията, така ще се чувствам по-добре. За една майка това е много мъчно, но аз я разбирам, защото не съм била до моето прекрасно малко момиченце. Поднасям тези извинения, въпреки че аз не съм шофирала. Тогава съм спала в автомобила. Но го правя като популярна личност и съм длъжна да дам добрия пример", казва Анелия.

Фолк дивата коментира и предишната си връзка с Любомир Захаринов. Любовта между тях е приключила, след като тя заявява, че не е готова да стане майка.

"Любомир е добър човек. Не бях готова да стана майка. Просто се страхувах. Любовта ни беше хубава и той е човек, който е ценен, както бащата на детето ми", споделя Анелия. Мон Дьо я попита дали между тях са застанали парите, трети човек или славата.

"Може би не мога да простя на пошлостта. Луната ми говори. Това съм сега аз, какво да ти кажа. Не съм съвършена, не съм перфектна", отговори му Анелия.

"От камък да бях, пак нямаше да издържа", завършва Мон Дьо в анонса.

Още по темата: общо новини по темата: 657
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
22:26 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
21:31 / 11.09.2025
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
18:50 / 11.09.2025
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
15:31 / 11.09.2025
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
10:15 / 11.09.2025
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
20:35 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: