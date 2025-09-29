ЗАРЕЖДАНЕ...
|Angelina: Музиката ме води през живота
Преди броени дни излезе третият й сингъл – "Хипноза“, която тя определя като по-зрял проект. "Тя е за отношенията между мъжете и жените, за привличането, за жадуването, за това сладко-горчиво чувство на копнеж. Искахме да го загатнем в "Хипноза“, да е сладко и чаровно, като младолика любов, копнеж по някого. Разкривам жената в мен“, разказа Angelina.
Видеото на "Хипноза“ е заснето в София от екипа на Орлин и Веселин Менкаджиеви и Калина Спасова. С тях работи и по предишния си сингъл "Само не музикант“.
Angelina живее и работи в във Великобритания. Работи в сферата на финансите и едновременно с това прави и музика. Смята, че двете не си пречат, напротив. "Професията ми свобода да съм независим артист, да си спонсорирам собствени проекти. Смятам, че вече съм открила гласа си и това много ми помага, защото аз решавам каква песен да напиша, какъв текст да напиша и мога да експериментирам в музиката, което ми е нещо любимо“, сподели Angelina.
