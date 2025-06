Анна Уинтур ще назначи нов ръководител на американския Vogue

© Главният редактор на Vogue Анна Уинтур заяви в четвъртък, че ще търси нов ръководител на редакционното съдържание в американския Vogue, след като се оттегля от поста си след близо 40 години, предаде Reuters.



Уинтур е редактор на Vogue US от 1988 г. и е смятана за една от най-влиятелните личности в света на модата. Тя е събрала над 300 милиона долара за Института по костюми към Метрополитън музей на изкуствата в САЩ. И ще продължи да бъде глобален редакционен директор на Vogue и главен директор по съдържанието в Condé Nast, издателят на заглавия, включително The New Yorker, Vanity Fair и GQ.



През януари бившият президент Джо Байдън награди Уинтур с Президентския медал на свободата, считан за най-високото гражданско отличие на САЩ.



Новият ръководител на редакционното съдържание за САЩ във Vogue ще ръководи ежедневните операции на списанието в различните платформи и ще докладва директно на Уинтур. Добавянето на нов редакторски ръководител във Vogue US ще даде на Уинтур повече време и гъвкавост да подкрепя други глобални пазари, заяви Vogue.