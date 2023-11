Arctic Monkeys отмъкнаха наградата "Най-добра рок група" под носа на Metallica и Foo Fighters

© Arctic Monkeys бяха определени за "Най-добро рок дуо или група“ за 2023 на музикалните награди на Billboard, с което надделяха над Metallica и Foo Fighters, които също се бореха за званието в новата категория.



Новината дойде само седмица след като спечелиха три номинации за "Грами“ за седмия си албум The Car. Групата е номинирана в категориите "Най-добър алтернативен албум“ (за The Car), "Най-добро алтернативно музикално изпълнение“ (за "Body Paint“) и "Най-добро рок изпълнение“ (за "Sculptures Of Anything Goes“).



The Car излезе през Domino Recording Co на 21 октомври 2022 и дебютира под №6 в Billboard 200, преди да се изкачи до №1 в Top Alternative и Rock Albums класациите на Billboard. Arctic Monkeys са и най-стриймваната инди рок група в света, с четири песни в "Клуба на милиардерите“ на Spotify, съобщи Z-Rock.